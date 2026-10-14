Para robar la Mona Lisa, un ladrón legendario decide reclutar a dos jóvenes desconocidos: una experta cibercriminal italiana y un especialista en explosivos francés en “Masterplan”. Antes de dar el gran golpe, les revela que él es su padre biológico, lo que desencadena una caótica reunión familiar. Para concretar el robo del siglo, deben aprender a trabajar juntos. ¿Cuándo se estrenará la nueva película de Amazon Prime Video? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

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La comedia de acción, dirigida por Thomas Vincent (“Reacher”), quien también escribió el guion junto al guionista ganador del premio BAFTA, David Wolstencroft (“Spooks”), promete ser un thriller de atracos lleno de adrenalina y asegura la química entre un elenco internacional de alto nivel.

Stanley Tucci, Victor Belmondo, Simona Tabasco, Mark Ivanir, Philippe Uchan y Foëd Amara conforman el elenco de “Masterplan”, que cuenta con una historia de Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati, Wolstencroft y Vincent, con guion de Wolstencroft y Vincent.

Simona Tabasco asume el papel de Chiara, Stanley Tucci asume el papel de Roger y Victor Belmondo asume el papel de Jay en la comedia de acción y thriller sobre atracos "Masterplan" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “MASTERPLAN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “Masterplan”, “cuando un legendario ladrón pone la mira en la Mona Lisa, recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden —Chiara, una brillante experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un especialista francés en explosivos de actitud arrogante—, antes de revelarles que son hermanos separados hace mucho tiempo... y que, por cierto, él es su padre.

Arrojados a un caótico reencuentro que jamás pidieron, esta nueva familia deberá aprender a trabajar unida —y tratar de no matarse entre sí— si quiere tener alguna posibilidad de llevar a cabo el robo del siglo.”

Por lo visto en el tráiler, el personaje de Stanley Tucci recluta a sus hijos luego vigilarlos por un tiempo y poner a prueba sus habilidades. Tras conocer la verdad, Chiara y Jay deben asimilar que realizarán un gran robo en familia y deben encontrar la manera de trabajar en equipo.

¿CÓMO VER “MASTERPLAN”?

“Masterplan” se estrenará el viernes 16 de octubre de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MASTERPLAN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MASTERPLAN”

Stanley Tucci como Roger

Victor Belmondo como Jay

Simona Tabasco como Chiara

Mark Ivanir como Bruno

Philippe Uchan como Bartoli

Foëd Amara como Mo

Élisabeth Vitali

Jonas Bachan

Eliott Margue

Ike Zacsongo

Nicolas Phongpheth

Maya Vincent

Aude Roman

Livio Pacella

Daniel McVicar

Doris von Thury

Laure Franchet D’Espèrey

Giacomo Henri Dossi

Victor Belmondo se encarga de interpretar a Jay y Simona Tabasco se encarga de interpretar a Chiara en la comedia de acción y thriller sobre atracos "Masterplan" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “MASTERPLAN”?

“Masterplan”, coproducción franco-italiana entre Gaumont y Amazon MGM Studios, tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.

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