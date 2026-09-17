¡Habemus estupendas noticias para los fans del mundo del anime! Y es que Crunchyroll confirmó la nueva tanda de ‘simulcasts’ que llegan al servicio de streaming en octubre del 2026. Así, entre regresos esperados y adaptaciones completamente nuevas, la plataforma ha ordenado su catálogo para recibir tanto a viejos conocidos del shonen como a historias que hasta hace poco solo existían en papel o en formato webtoon. Por lo tanto, si eres de los que arma su lista de reproducción con anticipación, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que estas producciones fueron reveladas a través de un adelanto oficial publicado en el canal de YouTube y otras redes sociales de Crunchyroll el pasado miércoles 16 de septiembre.

Además, coinciden con el anuncio previo de la temporada de otoño en la popular plataforma de streaming.

¿QUÉ ANIMES CONFIRMÓ CRUNCHYROLL PARA OCTUBRE DEL 2026?

1. “Overgeared”

Aunque “Overgeared” se estrena el 27 de septiembre, su emisión se llevará a cabo a lo largo del mes de octubre.

Este anime se basa en el webtoon coreano de Saenal, Monohumbug y Team Argo, y llega de la mano de J.C.STAFF, con Tatsumaru Tachibana como voz de Grid, un jugador mediocre de la VR Satisfy que se convierte en herrero legendario.

2. “Black Clover” - Temporada 2

“Black Clover”, por su parte, vuelve el 3 de octubre, más de cinco años después de que la primera etapa de la serie cerrara sus 170 episodios en el 2021.

La trama sigue a Asta y Yuno, huérfanos criados juntos en el Reino de Clover, quienes compiten de forma amistosa por convertirse en el Rey Mago pese a que Asta nació sin ningún poder mágico.

Asta, Yami Sukehiro, Nacht Faust y Yuno Grinberryall protagonizan el póster oficial de la segunda temporada del anime "Black Clover" (Foto: Pierrot / TV Tokyo)

3. “Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!”

Por otro lado, “Reborn as a Space Mercenary: I Woke Up Piloting the Strongest Starship!” tiene como fecha de estreno el 4 de octubre, bajo la firma de Studio A-CAT.

Aquí, Sato Takahiro despierta convertido en el mercenario espacial “Hiro”, con Makoto Furukawa en el papel principal.

4. “PSYREN”

“PSYREN”, la adaptación del manga de Toshiaki Iwashiro finalizado hace más de una década, debuta el 5 de octubre con el respaldo de Studio Satelight y cubrirá la historia completa.

En la ficción, Ageha Yoshina (voz de Rikuya Yasuda) descubre una tarjeta telefónica roja que lo arrastra a un mundo paralelo tras la desaparición de su amiga de la infancia.

5. “Firefly Wedding”

En el caso de “Firefly Wedding”, la adaptación del manga de Oreco Tachibana llega el 9 de octubre.

Ambientada en la era Meiji, la producción sigue a la noble Satoko Kirigaya (voz de Lynn), gravemente enferma, quien le propone matrimonio al asesino enviado a matarla, Shinpei Goto (voz de Koki Uchiyama), para intentar salvar su vida.

6. The Vermilion Mask

La lista cierra con “The Vermilion Mask”, serie que debuta el 10 de octubre bajo la dirección de Tetsuaki Watanabe, con la animación de One Double-O studio.

Aquí tenemos a Peru d’Arrest (voz de Taihi Kimura) como protagonista. Él es un aprendiz que, tras perder el control bajo un máscara maldita, emprende un viaje para destruir todas las máscaras de poder repartidas por el mundo.

El anime "The Vermilion Mask" está protagonizado por Peru, un joven aprendiz de un legendario artesano de máscaras mágicas que otorgan poderes extraordinarios a quienes las portan (Foto: 100Studio)

Otros animes de Crunchyroll que llegan en octubre del 2026:

“FX Fighter Kurumi-chan”: 1 de octubre

“The Apothecary Diaries” (Temporada 3): 2 de octubre

“#I’m Looking For a Zombie”: 3 de octubre

“A Tale of the Secret Saint”: 3 de octubre

“Magical Explorer”: 3 de octubre

“Romelia War Chronicle”: 3 de octubre

“VERTEX FORCE”: 3 de octubre

“Aoashi” (Temporada 2): 4 de octubre

“HOTEL INHUMANS”: 4 de octubre

“Uncle’s Obsession with Cute Things”: 4 de octubre

“Even Though I’m a Super Timid Noble Girl, I Accepted the Bet From My Cunning Fiancé”: 4 de octubre

“Hello, I am a Witch and my Crush Wants me to Make a Love Potion!”: 5 de octubre

“So What’s Wrong with Getting Reborn as a Goblin?”: 5 de octubre

“The Laid-Off Cheat-Granting Mage Enjoys a Second Lease on Life”: 6 de octubre

“Magic Knight Rayearth”: 7 de octubre

“A Returner’s Magic Should Be Special” (Temporada 2): 7 de octubre

“Sasaki and Peeps” (Temporada 2): 7 de octubre

“The Detective Is Already Dead” (Temporada 2): 7 de octubre

“The World’s Strongest Witch”: 7 de octubre

“The Iceblade Sorcerer Shall Rule the World II”: 8 de octubre

“Paw & Palaces”: 10 de octubre

“Ace of the Diamond act II” (Temporada 2): 11 de octubre

“Chitose Is in the Ramune Bottle” (Parte 2): 13 de octubre

“DARK MACHINE THE ANIMATION”: 13 de octubre

“Dreamland”: 16 de octubre

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