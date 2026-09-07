Sanemi Shinazugawa, conocido como el Pilar del Viento en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", considera sus cicatrices como sus mayores tesoros y un orgullo de su oficio (Foto: Ufotable)
Sanemi Shinazugawa, conocido como el Pilar del Viento en la película "Demon Slayer: Infinity Castle", considera sus cicatrices como sus mayores tesoros y un orgullo de su oficio (Foto: Ufotable)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

Amazon Prime Video ya tiene fecha exacta para sumar a su catálogo una de las más comentadas los últimos años. Y es que , la cinta de la que retoma la historia de Tanjiro Kamado y su lucha contra Muzan Kibutsuji, se incorporará a esta plataforma tras su paso por Crunchyroll. Así, si quieres saber desde cuándo podrás darle play en el famoso servicio de streaming, aquí te cuento todo lo que necesitas conocer al respecto.

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Vale precisar que la producción retoma la trama justo después del Entrenamiento de los Pilares, cuando Muzan Kibutsuji irrumpe en la mansión de Kagaya Ubuyashiki y arrastra a los cazadores de demonios hacia el Castillo Infinito.

En este espacio, Tanjiro Kamado y sus aliados enfrentan a las Lunas Superiores en una batalla decisiva que marca el inicio del desenlace de la historia.

Antes de continuar, mira el tráiler del largometraje:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN AMAZON PRIME VIDEO?

De acuerdo con portales como y , Amazon Prime Video Latinoamérica sumará “Demon Slayer: Infinity Castle” a su catálogo el martes 29 de septiembre del 2026.

Cabe resaltar que esa misma fecha coincide con la llegada del filme a HBO Max, mientras que Netflix se adelanta un día, con estreno el 28 de septiembre.

¿PUEDES COMPRAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN AMAZON PRIME VIDEO?

La respuesta corta es SÍ. “Demon Slayer: Infinity Castle” ya está disponible para la compra digital en territorios seleccionados a través de .

Esto significa que, si no quieres esperar hasta el 29 de septiembre, existe la posibilidad de adquirirla de forma individual antes de que la cinta se sume de forma regular al catálogo por suscripción del servicio.

¿CUÁL FUE LA PRIMERA PLATAFORMA EN ESTRENAR “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Crunchyroll fue la primera plataforma en ofrecer “Demon Slayer: Infinity Castle” en el streaming: se lanzó allí el pasado 28 de julio del 2026 con audio japonés y opciones de doblaje y subtítulos.

Por lo tanto, si quieres disfrutar de la película ahora mismo y sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma.

¿QUÉ TAN GRANDE ES EL FENÓMENO DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En taquilla, según , “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó más de 793 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como la cinta de anime más taquillera de la historia.

En Japón, por su parte, ocupa el segundo lugar entre los filmes más exitosos del país asiático, solo detrás de otro título de la misma franquicia: “Demon Slayer: Mugen Train”.

La distintiva marca roja con forma de llamas de Tanjiro Kamado de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" se extiende de manera prominente sobre su frente y por encima de sus cejas (Foto: Ufotable)
La distintiva marca roja con forma de llamas de Tanjiro Kamado de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" se extiende de manera prominente sobre su frente y por encima de sus cejas (Foto: Ufotable)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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