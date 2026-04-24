Después de que Luffy y su tripulación de Piratas de Sombreros de Paja se dirigen a un pueblo cercano en busca de respuestas, los protagonistas de “One Piece” recibieron la advertencia sobre el templo del dios del sol, protegido por temibles guardianes en el anterior episodio del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda. No obstante, más tarde descubrieron que no era más que un engaño. Entonces, ¿qué sucederá el próximo capítulo? ¿Cuándo se estrenará y cómo verlo?

En “A Quest in the Land of Mystery! The Secret of the Sun God” (“A Quest in the Land of Mystery! The Secret of the Sun God“), episodio 1158 de la longeva serie, Luffy y los demás se encuentran con un guerrero montado en un saltamontes. Dice que la tierra pertenece al dios Sol y les advierte que quienes se acerquen al templo del dios Sol nunca regresarán con vida, pero esa advertencia solo entusiasma a Luffy.

A pesar de las advertencias, Luffy sale en busca de aventuras, pero se topó con una pared, que en realidad era un espejo gigante. Gracias a eso, descubrieron que la Tierra de los Dioses no era más que un diorama propiedad de un gigante. Tras salir se encontraron con Chopper se enfrentaron a otros animales gigantes (serpiente, pájaro gigante y ratones). Lograron derrotarlos, pero el Dios Sol no tardó busca venganza.

En el episodio 1158 del anime "One Piece", Nami y Sanji continúan explorando el extraño castillo hecho de piezas gigantes (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1159 DE “ONE PIECE”

El episodio 1159 de “One Piece” se estrenará el domingo 26 de abril de 2026 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 2 de mayo.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1159?

El episodio 1159, que pertenece al arco de Elbaph, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1159 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 6:15 a.m. (PT) / 9:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1159 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1159 DE “ONE PIECE”?

“Destroy the Miniature Garden - Escape Block Kingdom!” (“Destruyan el jardín en miniatura - Escape del Reino de los Bloques“), el episodio 1159 de “One Piece”, adaptará los sucesos del capítulo 1129 del manga, lo que corresponde al principio del clímax del arco de Elbaph.

Por lo visto en el avance, una de las principales interrogantes es quién es realmente el “Dios del Sol”, cuáles son motivaciones y sus poderes. El grupo debe buscar la manera de escapar del diorama, Nami conoce el camino, pero, por supuesto, no será sencillo.

Uno de los principales misterios del episodio 1159 del anime "One Piece" es la verdadera identidad del Dios sol (Foto: Toei Animation)

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