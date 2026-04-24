“From”, la serie de terror y ciencia ficción sobre un misterioso pueblo estadounidense que atrapa a todo el que entra, regresa con su cuarta temporada, que profundizará en el papel del “Hombre de Amarillo” y el oscuro origen de los monstruos. Los nuevos episodios prometen respuestas sobre el origen del mal, pero ¿cuál será el costo que los protagonistas deberán pagar para comprender lo que sucede? ¿Encontrarán la manera de salir? ¿Cuántos episodios tiene la cuarta entrega y cuándo se estrenarán?

Por supuesto, Harold Perrineau regresa como Boyd, sheriff y alcalde del pueblo está empezando a perder la esperanza de escapar o incluso sobrevivir en este misterioso lugar. En conversación con Radio Times, el actor prometió una gran recompensa cuando se revelen respuesta en la nueva entrega de la serie de ciencia ficción y terror creada por John Griffin. “Hay muchos pequeños detalles ocultos, por decirlo de alguna manera, que están ahí. Cuando se revelen, pensarán: ‘¡Oh, vaya, eso fue genial!’”.

La cuarta temporada de “From” también cuenta con las actuaciones de David Alpay, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Ricky He, Simon Webster, Scott McCord, Elizabeth Saunders, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore y Pegah Ghafoori, Avery Konrad, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, AJ Simmons, Julia Doyle, Robert Joy y Samantha Brown.

Harold Perrineau vuelve a interpretar a Boyd Stevens en la cuarta temporada de "From", que se estrenó el 19 de abril de 2026 (Foto: MGM+)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

El primer episodio de la cuarta temporada de “From” se estrenó el domingo 19 de abril de 2026 en el servicio de streaming MGM+ de Amazon (o dentro de Prime Video como suscripción adicional). Cada semana se emite un nuevo capítulo hasta el 21 de junio.

Por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”

La cuarta temporada de “From” tiene diez episodios, al igual que las anteriores entregas de la serie de ciencia ficción y terror creada por John Griffin.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”

Episodio 1:The Arrival: 19 de abril de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: Fray: 26 de abril de 2026

Episodio 3: Merrily We Go: 3 de mayo de 2026

Episodio 4: Of Myths and Monsters: 10 de mayo de 2026

Episodio 5: What a Long Strange Trip It’s Been: 17 de mayo de 2026

Episodio 6: The Heart Is a Lonely Hunter: 24 de mayo de 2026

Episodio 7: Best Laid Plans: 31 de mayo de 2026

Episodio 8: Heavy Is the Head: 7 de junio de 2026

Episodio 9: The Calm Before: 14 de junio de 2026

Episodio 10: If a Tree Falls in the Forest: 21 de junio de 2026

¿A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

Países Horarios Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:OO p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 3:00 a.m. (del lunes siguiente)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la cuarta temporada de “From”, “cuanto más se acercan los habitantes del pueblo a las respuestas que buscan, más aterradora se vuelve su búsqueda. ¿Quién es el Hombre de Amarillo y qué quiere? ¿Será la revelación de Jade y Tabitha la clave para volver a casa? ¿Cuánto tiempo más podrá Boyd mantener unido al pueblo, incluso cuando su cuerpo y su mente se desmoronan? ¿Y qué papel desempeñará el recién llegado al pueblo en los acontecimientos venideros? La cuarta temporada abrirá puertas que algunos en el pueblo desearán que hubieran permanecido cerradas”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”

Harold Perrineau como Boyd Stevens

Catalina Sandino Moreno como Tabitha Matthews

Hannah Cheramy como Julie Matthews

Simon Webster como Ethan Matthews

Eion Bailey como Jim Matthews

David Alpay como Jade Herrera

Julia Doyle como Sophia

Elizabeth Saunders as Donna Raines

Scott McCord como Victor

Ricky He como Kenny Liu

Chloe Van Landschoot como Kristi Miller

Pegah Ghafoori como Fatima Hassan

Corteon Moore como Ellis Stevens

Avery Konrad como Sara Myers

Kaelen Ohm como Marielle

A.J. Simmons como Randall

Nathan D. Simmons como Elgin

Robert Joy como Henry

Samantha Brown como Acosta

Shaun Majumder como Father Khatri (Alucinación)

Douglas E. Hughes interpreta al Hombre de Amarillo, también conocido como el Man in the Yellow Suit, en la cuarta temporada de "From" (Foto: MGM+)

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