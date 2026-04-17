Después de lidiar con abejas erizo y gatos gigantes, Nami y Usopp finalmente se reunieron con el resto de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja, Luffy, Zoro y Sanji, en el anterior episodio de “One Piece”. Los protagonistas del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda aún no tienen claro dónde están, así que tienen que averiguarlo. Un pueblo cercano parece la mejor opción, por lo tanto, se embarcan en una nueva aventura. ¿Cuándo se estrenará el nuevo episodio y cómo verlo?

En “Nami in a Fix! An Adventure in Block Kingdom” (“¡Nami en apuros! Una aventura en el Reino de los Bloques"), episodio 1157 de la longeva serie, Nami se despierta y se encuentra en un lugar completamente desconocido. Las criaturas gigantes atacan una tras otra, acorralándola. En ese momento, escucha una voz que la llama por su nombre.

Convencido de que se tratan de alucinaciones, Usopp se enfrenta al gato gigante, quien demuestra que es real al darle una paliza. Luffy , Zoro y Sanji aparecen justo a tiempo para enfrentarse a la criatura gigante y salvar a sus amigos. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo?

En el episodio 1157 del anime "One Piece", Usopp fue perseguido por un gato gigante en el Reino de los Bloques. Incluso pensó que eran alucinaciones (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1158 DE “ONE PIECE”

El episodio 1158 de “One Piece” se estrenará el domingo 19 de abril de 2026 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 25 de abril.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1158?

El episodio 1158, que pertenece al arco de Elbaph, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1158 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 6:15 a.m. (PT) / 9:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1158 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1158 DE “ONE PIECE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “A Quest in the Land of Mystery! The Secret of the Sun God” (“A Quest in the Land of Mystery! The Secret of the Sun God“), el episodio 1158 de “One Piece”, “Luffy y los demás se aventuran en la tierra misteriosa. Más allá del paisaje de bloques de juguete, descubren el templo del Dios Sol. ¿Podría ser realmente Elbaph? Mientras intentan escapar del Reino de los Bloques, unos pasos siniestros se acercan".

Por lo visto en el avance, Luffy, Zoro, Nami, Usopp y Sanji continúan explorando el extraño castillo hecho de piezas gigantes. Lidian con las trampas e intentan romper las paredes del diorama.

El avance del episodio 1158 del anime "One Piece" sugiere que en el nuevo capítulo del anime se centrará más en la exploración que en la acción (Foto: Toei Animation)

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