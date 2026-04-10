Después del esperado regreso de “One Piece” con el episodios 1156 del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Eiichirō Oda, se sentaron las bases para las nuevas aventuras de Monkey D. Luffy, que junto a su tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja, viaja por un mundo marino buscando un tesoro legendario para convertirse en el Rey de los Piratas. Tras salir de Egghead, el grupo organizó una celebración que terminó con la desaparición del Thousand Sunny, junto con Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji y Chopper. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? ¿Cuándo se estrenará?

En “The Long-sought Elbaph! The Big Reunion Banquet”, episodio 1156 de la longeva serie, Luffy y su tripulación llegan a Elbaf, la legendaria isla de los gigantes. Lo que comienza como un paraíso aparentemente pacífico pronto revela secretos ocultos que ponen a prueba todo lo que creían sobre su viaje.

Por otro lado, Shanks localiza a Bartolomeo, quien implora clemencia tras quemar su bandera en la Isla Gartel. Cuando Shanks le ofrece perdonarle la vida cambio de dar un veneno mortal a Luffy, Bartolomeo se niega y bebe el veneno. Más tarde, Yasopp hunde el Barto Club.

En el episodio 1156 del anime "One Piece", Shanks localiza a Bartolomeo luego de que este quemara su bandera (Foto: Toei Animation)

FECHA CONFIRMADA PARA EL ESTRENO DEL CAPÍTULO 1157 DE “ONE PIECE”

El episodio 1157 de “One Piece” se estrenará el domingo 12 de abril de 2026 en Crunchyroll. Mientras que a Netflix llegará el sábado 18 de abril.

¿CÓMO VER “ONE PIECE” - EPISODIO 1157?

El episodio 1157, que pertenece al arco de Elbaph, estará disponible en la plataforma de streaming Crunchyroll, donde se puede ver cada capítulo en japonés con subtítulos en español, inglés y varios idiomas más.

A Netflix, los episodios de “One Piece” llegan con casi una semana de retraso. Para acceder solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER EL EPISODIO 1157 DE “ONE PIECE”?

Países Horarios Estados Unidos 6:15 a.m. (PT) / 9:15 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:15 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:15 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:15 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:15 a.m. España 4:15 p.m.

TRÁILER DEL EPISODIO 1157 DE “ONE PIECE”

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 1157 DE “ONE PIECE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Nami in a Fix! An Adventure in Block Kingdom” (“¡Nami en apuros! Una aventura en el Reino de los Bloques"), el episodio 1157 de “One Piece”, “Nami despierta en un lugar extraño y vaga sola. El suelo y las paredes tienen formas extrañas”.

El avance muestra lo mismo, a Nami en una tierra desconocida y vestida como vikinga. Además, revela que Nami se encontrará con Usopp, quien también está atrapado en este “Reino de los Bloques”.

Usopp también está atrapado en este "Reino de los Bloques" en el episodio 1157 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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