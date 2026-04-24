CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Cinco meses después de perder a su compañero de aventuras, Sasha (Charlize Theron) decide poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana en “Apex” (“Depredador dominante” en español). A pesar de las recomendaciones de no emprender esa peligrosa excursión sola, ella prefiere confiar en sus instintos. Sin embargo, se topa con el despiadado psicópata Ben (Taron Egerton), quien la obliga a ser parte de un juego mortal de “gato y ratón”. Para sobrevivir, debe utilizar todas sus habilidades. ¿Lo consigue?

El thriller de acción y supervivencia de Netflix dirigido por Baltasar Kormákur (“Everest”, “Adrift”) y escrito por Jeremy Robbins, empieza con Sasha escalando el Troll Wall en Noruega junto a su compañero Tommy (Eric Bana). Cuando la situación se complica, Tommy sugiere tomar un descanso, pero Sasha prefiere seguir adelante a pesar de las malas condiciones del clima.

No obstante, la tormenta en la montaña empeora y la protagonista de “Apex” acepta regresar. Mientras descienden en rápel, una avalancha los golpea y provoca que Tommy caiga por el acantilado. Sasha intenta sostenerlo, pero al no obtener respuesta de su compañero y estar en peligro de caer con él, no tiene más opción que soltarlo. Algo que no deja de atormentarla.

Tommy (Eric Bana), el compañero de Sasha, muere al principio de la película de acción y suspense "Depredador dominante" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “APEX”?

De regreso en el presente, mientras Sasha está en la estación del parque, se encuentra con más de una advertencia: un empleado le alerta del peligro y en la pared se muestran varias fotos de personas desaparecidas. Pero ella está decidida a seguir con su aventura. Tras conseguir suministros, debe lidiar con un grupo de cazadores amenazantes. El misterioso Ben la ayuda a librarse de los hostigadores y le brinda indicaciones precisas para emprender su excursión.

De camino al lugar que Ben le recomendó para disfrutar de una maravillosa vista, Sasha se vuelve a topar con los cazadores, quienes una vez más se acercan de manera intimidante. La protagonista de “Depredador dominante” se refugia en su automóvil, desde dónde los observa colgar a sus presas, algo en lo que ella pronto se convertirá debido al juego macabro de Ben.

Después de acampar en otra zona, nota que sus cosas desaparecieron. Al intentar encontrarlas, se cruza con Ben, quien le ofrece compartir sus provisiones. La máscara amable del psicópata no dura mucho tiempo y finalmente expone las reglas de su mortal juego. Sasha tiene hasta que terminé la canción “Go” de los Chemical Brothers para escapar. Cuando eso sucede, Ben la persigue con una ballesta.

Aunque Sasha consigue escapar y esconderse de su cazador, Ben utiliza un video de sus anteriores víctimas para atraerla y lograr capturarla. Más tarde, Sasha se escabulle para robar la canoa de Ben, pero cae en otra trampa y queda a merced del psicópata. Se defiende con gas pimienta, pero es inútil, él la amenaza con una ballesta y la mantiene atada.

Ben (Taron Egerton) logra atrapar a Sasha (Charlize Theron) en la película de acción y suspense "Apex" y la lleva a su guarida subterránea (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “APEX”?

¿Sasha logra sobrevivir? ¿Qué pasa con Ben?

Cuando Ben la lleva a su guarida subterránea, Sasha descubre que los excursionistas desaparecidos fueron las anteriores víctimas del psicópata. Intenta manipularlo hablando de los traumas que lo llevaron a convertirse en ese monstruo, pero Ben revela que su primera víctima fue su madre, que la carne seca que vende proviene de sus “presas” y le muestra que se afiló los dientes.

Desesperada por escapar, Sasha le muerde la oreja a su depredador y se lanza al agua. Para evitar perderla, Ben ata la cuerda a su arnés. Debido a esto, ambos llegan al fondo de un barranco. Sasha intenta romper la soga y liberarse, pero Ben despierta y la golpea. En medio de la pelea, ella utiliza una piedra para romper la pierna de su perseguidor.

A la mañana siguiente, la protagonista de “Apex” comprende que la única forma de sobrevivir es escalar. Hace un trato con Ben, quien le promete no perseguirla si lo saca del barraco. Sasha se queda con el arnés para poder guiar el recorrido y tras llegar a una altura considerable, se las ingenia para dejar caer a Ben.

Una vez en la cima, Sasha regresa a su camioneta con ayuda de otros excursionistas. Al volver a la estación denuncia a Ben por sus crímenes. Más tarde, se despide de Tommy frente al mar y arroja su brújula de la suerte.

“Cuando finalmente llegué a la cima, no dejaba de pensar en lo increíble que es la historia”, señaló Charlize Theron a Tudum. “Es una historia tan descabellada que intentas ponerte en el lugar del personaje durante esa escalada final. No puedes evitar pensar: ‘¿Qué acabo de vivir? No debería estar viva. Me topé con este psicópata y estoy aquí arriba’. Toda su vida se le viene encima en ese instante”.

Depués de deshacerse de Ben Sasha (Charlize Theron) logra llegar a la cima al final de la película de acción y suspense "Apex" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “APEX”?

“Apex” está disponible en Netflix a partir del 24 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de acción y suspense solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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