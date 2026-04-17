CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Devon (Sadie Sandler) está preocupado por cómo será su vida universitaria y por su compañera de habitación hasta que conoce a la carismática Celeste (Chloe East), con quien entabla una amistad durante su programa de orientación al aire libre en “Compañeras de cuarto” (“Roommates” en su idioma original). Lo que parecía ser el inicio de una hermosa amistad se convierte en una pesadilla después de los primeros meses de convivencia. Devon nota el extraño comportamiento de su amiga, pero no se atreve a hablar con ella y expresarle su malestar. ¿Cómo termina la nueva comedia de Netflix?

Para Devon es muy importante encontrar una buena amiga en la universidad, ya que su experiencia en la secundaria y preparatoria no fue la mejor. El problema es que se esfuerza tanto en agradar a sus nuevos compañeros que los aleja. No obstante, Celeste le ofrece formar equipo para una actividad y a partir de ese momento se vuelven inseparables. Antes de que termine el fin de semana, Devon y Celeste acuerdan ser “Compañeras de cuarto”.

De vuelta en casa, Devon está demasiado nerviosa por la nueva etapa en su vida. Solo la tranquiliza que ya tiene una amiga. Cuando Celeste deja de contestar sus mensajes, decide no asistir a la universidad, pero sus padres, Brian (Nick Kroll) y Hannah (Natasha Lyonne), y su hermano menor, Alex (Aidan Langford), la ayudan a superar la crisis y continuar con sus planes.

Devon (Sadie Sandler) finalmente se siente parte de un grupo gracias a Celeste (Chloe East) en la película "Compañeras de cuarto", pero los problemas llegan demasiado pronto (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

La Dra. Schilling (Sarah Sherman) es la encargada de contar la historia Devon y Celeste luego de que la pelea de otras dos “Compañeras de cuarto” se volviera muy intensa. Ella menciona que durante las primeras semanas, las protagonistas de la nueva película de Netflix se adoraban, pero con cada día de convivencia eso fue cambiando hasta convertirse en algo insoportable.

Aunque a Devon le molestan algunas actitudes de Celeste, prefiere no reprocharle nada por miedo a perder su amistad. Llega a su límite cuando Celeste finge estar enferma para que Devon haga su tarea y ella pueda escabullirse con otro estudiante, pero tampoco se anima a confrontarla. En su lugar habla con sus padres, quienes aprovechan la llamada para invitar a la nueva amiga de su hija a su casa.

Al ver la dinámica familiar de Devon, Celeste no puede evitar sentir envidia e intenta ganarse a cada miembro para recibir la atención que le hace falta. Celeste también aprovecha la visita para averiguar algunos secretos que utiliza cuando la guerra se desata. En tanto, convence a su amiga de pagar el vuelo y hospedaje para el viaje de Spring Break. Promete pagar luego, pero eso no sucede.

De hecho, consigue que Devon utilice la tarjeta que su padre le dio para emergencias para costear su diversión. Cansada de la situación, la protagonista de “Roommates” solicita un cambio de compañera, pero no se anima a hablar directamente con Celeste, que siempre encuentra una justificación para sus acciones.

Devon (Sadie Sandler) está cansada de Celeste (Chloe East) y solicita cambiar de habitación en la película "Compañeras de cuarto" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

¿Por qué se terminó la amistad de Devon y Celeste?

Aunque Devon decidió creer que Celeste no drogó a Alex, las cosas entre ella no estaban del todo bien y en el viaje de Spring Break su amistad colapsa. Luego de que Devon menciona la deuda, Celeste la inscribe en el karaoke con la esperanza de que haga el ridículo en público. Cuando eso no sucede besa a Michael, el chico que le gustaba a Devon y a quien besó en una fiesta anterior.

Con el corazón roto, Devon regresa a casa y encuentra consuelo en su hermano menor, quien la ayuda a elaborar un plan para exponer a Celeste. Durante una presentación universitaria, la protagonista de “Roommates” revela las principales mentiras de Celeste y cada una de sus acciones.

Por supuesto, Celeste no se queda tranquila. Luego de mudarse, visita la escuela de Alex y expone que es gay, algo para lo que el joven aún no estaba listo. Finalmente, Devon decide confrontarla, pero la discusión escala rápidamente y termina en un incendio. Aunque nadie resulta herido, ambas deben lidiar con las consecuencias.

Al final de “Compañeras de cuarto”, la Dra. Schilling revela que ni Celeste ni Michael tuvieron futuros muy agradables. Mientras que Devon pasó unas semanas en prisión, donde conoció a la que se convirtió en su mejor amiga y fundó un proyecto relacionado con la arquitectura.

Devon (Sadie Sandler) debe lidiar con las consecuencias de su pelea con Celeste al final de la película "Compañeras de cuarto" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “COMPAÑERAS DE CUARTO”?

“Compañeras de cuarto” está disponible en Netflix desde el 17 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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