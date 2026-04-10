CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que un huracán de categoría cinco arrasa una ciudad costera y la sume en el caos absoluto, los residentes deben luchar por sobrevivir en “Embestida” (“Thrash” en su idioma original). Pero la subida del nivel del mar trae consigo algo más peligroso: tiburones hambrientos. Mientras una mujer embarazada, una joven que lidia con la muerte de su madre y tres hermanos huérfanos intentan evitar a las criaturas peligrosas, el investigador marino Dale Edwards (Djimon Hounsou) podría ser su única esperanza, ya que tiene la misión de encontrar a su sobrina. ¿Qué sucede con cada uno de estos personajes de la película de Netflix dirigida y escrita por Tommy Wirkola?

Este thriller de supervivencia y terror empieza con las autoridades advirtiendo del peligro del huracán Henry y recomendando a la población de Annieville, donde la tormenta tocará tierra, abandonar la ciudad. Gran parte de la población sigue las indicaciones, pero los que deciden quedarse o no pueden salir a tiempo están en grave peligro. No lo comprenden hasta que los disques colapsan y la ciudad se inunda.

Una de las protagonistas de “Thrash” es Lisa Fields (Phoebe Dynevor), una mujer embarazada que se mudó a Annieville por su novio antes de que éste la abandonara. No puede salir a tiempo debido a su trabajo y cuando lo intenta, queda atrapada en su automóvil. Un par de personas se ofrecen a ayudarla, pero son atacados por tiburones antes de que logren liberarla.

Los hermanos Dee (Alyla Browne), Ron (Stacy Clausen) y Will (Dante Ubaldi) también intentan sobrevivir en la película de suspenso y supervivencia "Embestida" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EMBESTIDA”?

En tanto, Dakota Edwards (Whitney Peak), una joven a la que le cuesta salir de su casa luego de perder a su madre, ignora la advertencias de su tío Dale, quien al ver que la situación se complica decide ir al rescate de su sobrina. Dakota se convierte en la última esperanza de Lisa, quien suplica por ayuda. Debido a la situación, la joven vence sus miedos y sale para salvar a la mujer embarazada.

Aunque está a salvo en el segundo piso de la casa, Lisa entra en labor de parto, la lluvia no se detiene y el nivel del agua aumenta peligrosamente. Deben buscar la manera de escapar antes de que sea demasiado tarde. Dakota recuerda la embarcación de los hombres fue fueron atacados por los tiburones y elabora un plan para llegar hasta el bote.

Los hermanos Ron (Stacy Clausen), Dee (Alyla Browne) y Will (Dante Ubaldi) también son protagonistas de “Embestida”. Ellos viven en un hogar de acogida y están al cuidado de Billy y Rachel Olsen, quienes solo están interesados en el dinero que el gobierno ofrece por encargarse de los menores. Esa es la única razón por la que Billy los busca cuando se lanzan las alarmas.

Billy Olsen se niega a abandonar la ciudad y asegura que se trata de una simple lluvia. Solo cuando su casa se inunda, decide actuar, pero ya es tarde y la pareja es atacada por tiburones. Los hermanos se refugian en la parte superior de un mueble, pero también deben buscar la manera de salir y llegar a un lugar seguro.

Lisa (Phoebe Dynevor) tiene a su bebé en medio del huracán en la película "Embestida", escrita y dirigida por Tommy Wirkola (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EMBESTIDA”?

¿Los protagonistas de “Embestida” sobreviven?

Mientras debaten la mejor manera de escapar, Billy Olsen reaparece mal herido y pretende que los niños por los que nunca se preocupó salgan en busca de ayuda a pesar de los peligros que se esconden en el agua. Ron se niega y enfrenta al hombre, quien aunque solo tiene una mano, lo supera en fuerza. Dee interviene y lo hace caer al agua, donde un tiburón termina el trabajo.

Ron aprovecha la distracción del tiburón para bajar al sótano en busca de carne y armas. Consigue lo primero, pero tiene problemas con lo segundo. Toma otro maletín y logra evitar una terrible mordida. Aunque no consigue armas, si encuentra explosivos, así que los utiliza para eliminar a los tiburones que están cerca y llegar al automóvil. A pesar de algunos contratiempos, lo consiguen y emprenden la huida.

Mientras Dakota regresa con el bote, Lisa empieza el parto, pero antes de que su hijo nazca, la casa se derrumba y ella termina en el agua, donde da a luz. La sangre atrae a los tiburones, sin embargo, la madre lucha con lo que tiene a la mano para proteger a su bebé. Dakota utiliza un arpón para deshacerse de uno más grande.

Dakota intenta rescatar a la madre y el bebé, pero otro tiburón voltea el bote. Cuando todo parece perdido, el tío Dale llega justo a tiempo y salva el día (con un poco de ayuda de Nellie, un tiburón blanco que el investigador marino rastreaba).

“Thrash” termina con los protagonistas a salvo y saliendo de la ciudad. Sin embargo, todo parece indicar que la tormenta aún no ha terminado.

Dale (Djimon Hounsou) llega a tiempo para salvar a su sobrina Whitney Peak (Dakota Edwards) al final de la película "Embestida" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EMBESTIDA”?

“Embestida” está disponible en Netflix desde el 10 de abril de 2026, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y supervivencia solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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