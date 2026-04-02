CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de los eventos de la tercera temporada de “XO, Kitty” (“Besos, Kitty” en español), los fanáticos de la serie de Netflix y del spin-off de la saga “A todos los chicos de los que me enamoré” (“To All the Boys I’ve Loved Before”) se preguntan si la historia de Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Min Ho (Sang Heon Lee) continuará en una cuarta temporada. ¿Qué pasará con ambos personajes luego de que lograron definir su relación? ¿La universidad será un problema, al igual que sucedió con Lara Jean (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo)? Esto es lo que se sabe al respecto.

La tercera entrega empieza inmediatamente después del final de la segunda. Por lo tanto, Kitty debe definir su relación con Min Ho antes de volver a casa para las vacaciones. Solo tiene unas horas, así que le pide ayuda a Q (Anthony Keyvan) para tener un momento a solas con Min Ho. Aunque sus planes no salen como esperaba, logra expresar sus sentimientos.

No obstante, Kitty debe pasar tres meses alejada de Min Ho y al volver a la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS) no solo debe preocuparse por su romance con él, también por su futuro universitario y otros problemas con sus amigos. De hecho, elabora una lista de deseos para su último año de escuela.

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) y Min Ho (Sang Heon Lee) emprender un nuevo viaje al final de la tercera temporada de "XO, Kitty" (Foto: Netflix)

“XO, KITTY” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Aunque Netflix aún no ha confirmado una cuarta temporada de “XO, Kitty”, el último episodio dejó el camino preparado para una nueva tanda de episodios que continúen con la historia de Kitty y Min Ho, quienes resolvieron sus problemas y están listo para nuevas aventuras, pero en un escenario diferente. Además, aún resta un semestre terminar la etapa escolar.

Al final de la tercera temporada, Kitty regresa a casa para las vacaciones y acepta que debe separarse de Min Ho. Pero él comprende que no tiene sentido estar alejados y que debe aprovechar al máximo el tiempo que les quede antes de ir a la universidad. Así que, decide sorprender a la menor de la Song Covey en el aeropuerto.

Para Anna Cathcart, ese viaje es una prueba más de que la relación entre Kitty y Min Ho se está profundizando y madurando. “Mostrarle a alguien tu ciudad natal y presentarle a tu familia es algo muy especial e íntimo”, indicó a Tudum. “Kitty conoce el mundo de Min Ho, pero él desconoce su origen y lo que la ha forjado. Eso sería fundamental para su relación”.

Pero ellos no son los únicos personajes que tienen asuntos pendientes que deberán resolver en una cuarta temporada de “XO, Kitty”. ¿Yuri (Gia Kim) y Juliana (Regan Aliyah) se reconciliarán? ¿Qué pasará con Q y Jin (Joshua Lee)? ¿Qué sigue para Dae (Minyeong Choi) y (Han Bi Ryu)?

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, qué suele tomarse algunas semanas para evaluar la respuesta de la audiencia antes de determinar el futuro de una serie o película.

Kitty Song Covey (Anna Cathcart) aún debe volver a la Escuela Independiente Coreana de Seúl (KISS) para el último semestre (Foto: XO, Kitty/ Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “XO, KITTY”?

La tercera temporada de “XO, Kitty” está disponible en Netflix desde el 2 de abril de 2026, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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