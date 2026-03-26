CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Una boda, lo que debería ser una gran día para una pareja de enamorados, se convierte en un evento sangriento en “Algo terrible está a punto de suceder” (“Something Very Bad Is Going to Happen” en su idioma original), serie de terror de Netflix creada por Haley Z. Boston. Todo es aparentemente perfecto en la relación de Rachel Harkin (Camila Morrone) y Nicholas Cunningham (Adam DiMarco), quienes planean casarse en cinco días. Pero los secretos familiares cambiará el rumbo de su historia. El título anuncia un final lamentable para los protagonistas, pero qué sucedió exactamente antes de llegar al altar.

La serie producida ejecutivamente por los hermanos Duffer (“Stranger Things”), Hilary Leavitt (“Stranger Things”) y Andrea Sperling (“Transparent”, “A Murder at the End of the World”) empieza con la pareja conduciendo hacia la recóndita casa de los Cunningham para una boda familiar. Rachel es propensa a la superstición y la paranoia, así que no puede evitar sentir que algo malo va a suceder. Pero intenta ignorar esa sensación y enfocarse en los preparativos de su matrimonio.

Antes de llegar a la cabaña de los padres de Nicky, los protagonistas de “Algo terrible está a punto de suceder” lidian con una extraña situación: encuentran a un bebé abandonado en un automóvil. Cuando Rachel va en busca de ayuda se cruza con un perturbador hombre que le pregunta si está segura de que él es su alma gemela. Aunque logran salir de ese lugar, Rachel no puede dejar de pensar en esa pregunta.

Nicky Cunningham (Adam DiMarco) y Rachel Harkin (Camila Morrone) se dirigen a la casa donde celebrarán su boda en la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

Las cosas se vuelven aún más extrañas en casa de los Cunningham. Además de la tétrica casa, el peculiar comportamiento de los miembros de la familia y una aterradora historia sobre un “Penitente”, Rachel se enfrenta a otros problemas: su vestido de novia desaparece y mientras su prometido sale a buscarlo, Victoria Cunningham (Jennifer Jason Leigh) la presiona para que se pruebe el que ella utilizó en su boda con Boris Cunningham (Ted Levine) y algunas joyas familiares.

Mientras busca su vestido Rachel descubre que la familia le oculta algo, sale en busca de más respuesta y encuentra más cosas aterradoras como a su suegro cavando una tumba. Asustada, corre hasta encontrar a Nicky, quien le permite refugiarse en su automóvil mientras obtiene respuestas. Finalmente se revela el secreto de los Cunningham: Victoria está desahuciada y pretende que la boda sea su última celebración familiar.

Una vez aclarados los malentendidos, Rachel se enfoca en ayudar a Nicky a lidiar con la trágica noticia sobre su madre. De hecho, ayuda a todos los miembros de la familia. Durante la noche, un hombre misterioso se lleva a Rachel y Jules (Jeff Wilbusch), el hermano mayor de Nicky, sale a buscarla y descubre la verdad sobre un recuerdo que lo atormenta desde su infancia.

La maldición de Rachel

El hombre que secuestró a Rachel es su padre y solo pretendía advertirle de lo que sucederá si se casa con Nicky. A través de un viejo video le muestra que su madre (Victoria Pedretti) murió desangrada el día de su boda y teme que le suceda lo mismo a ella. Cuando Jules aparece para rescatar a su cuñada, revela que él fue testigo de esa muerte y del posterior nacimiento de la protagonista de “Something Very Bad Is Going to Happen”, y agrega que la mujer dijo, “¿Estás segura de que es tu alma gemela?”

Esa pregunta lleva a Rachel a buscar al hombre del bar que le hizo la misma pregunta. Gracias a él, completa la historia. Cuando una novia pierde a su prometido hace un trato con la Muerte para recuperarlo. A partir de ese momento, cada generación futura de su familia debe casarse con su alma gemela antes del atardecer del día de su boda o morir desangrada.

Nicky Cunningham (Adam DiMarco) y Rachel Harkin (Camila Morrone) en la cena de ensayo en la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder", antes de que todo se arruinara (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

Pero la maldición no termina ahí. Si decide no casarse, la maldición se extiende a la familia del novio. Eso es precisamente lo que hizo el Testigo (Zlatko Burić), quien debe presenciar todas las bodas de la familia exnovia durante generaciones. Entonces, ¿Nick es el alma gemela de Rachel? Ella se convence de que él es el indicado, a pesar de que Jules insiste en no casarse si no está completamente segura. A pesar de su comportamiento inicial Jules solo busca salvar a Rachel, pero ignora la última parte de la maldición.

Rachel se lo comunica a él y al resto de los Cunningham durante la cena de ensayo luego de descubrir una gran mentira de su prometido. Durante toda la celebración, Rachel compartió con cada miembro de la familia la historia de cómo conoció a Nick, pero Jules reveló que no fue el destino, ya que Nicky no estaba en ese vuelo y solo buscaba algo a que aferrarse después de que su exnovia lo abandonara.

¿Qué pasó con Rachel, Nicky y los Cunningham? ¿Fallecieron?

Con dudas sobre su matrimonio, Rachel sale en busca de respuesta y recluta a Nell (Karla Crome) en su misión de buscar los registros de sus familiares. Después de locos intentos por confirmar que Nicky es su alma gemela, la protagonista de “Algo terrible está a punto de suceder” decide confiar en lo que siente por su prometido y camina decidida al altar. El problema es que Nicky tiene dudas luego de descubrir que su madre le fue infiel a su padre.

En el altar, Rachel le dice sí, pero Nicky dice que no. Mientras la pareja protagonista discute sobre lo que sucedió, Rachel comprende que Nicky no cree en la maldición a pesar de que ella está segura de que es real. Jules y Nell intentan convencer a Nicky de seguir adelante con la boda porque si ama a Rachel y solo canceló la boda porque comprendió que su novia nunca quiso eso (al menos antes de saber de la maldición).

Solo cuando su madre habla con él, Nicky acepta casarse con Rachel, pero ella ya no está dispuesta a arriesgarse a morir desangrada por el hombre que no confió en ella. Nicky solo cree cuando los Cunningham empiezan a morir, así que le pone el anillo en el dedo de su prometida, dice sus votos y se firman los papeles. Rachel está condenada a morir desangrada. No obstante, recibe una segunda oportunidad y toma el lugar del Testigo, es decir, es inmortal y deberá presenciar las próximas bodas de la familia Cunningham. De alguna manera, recupera su libertad.

“En definitiva, me gustó la idea de la muerte y el renacimiento, y para que se produjera el renacimiento, me pareció natural que hubiera una respuesta mitológica”, explicó Haley Z. Boston a Tudum.

Por otro lado, incluso Portia (Gus Birney) muere porque se casó con un desconocido en Las Vegas. Jules y Nell sobreviven porque, a pesar de la forma en que llevaban su matrimonio, son almas gemelas.

Rachel Harkin (Camila Morrone) se convence de que Nicky es su alma gemela en la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder", pero él no está seguro (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

“Algo terrible está a punto de suceder” está disponible en Netflix desde el 26 de marzo de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie de terror solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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