CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que la Segunda Guerra Mundial está desgarrando Europa y el facismo gana cada vez más terreno, Tommy Shelby (Cillian Murphy) se niega a volver en “Peaky Blinders: El hombre inmortal” (“Peaky Blinders: The Immortal Man” en su idioma original). Las muertes de sus seres queridos aún no atormentan y al parecer ya casi no queda nada del hombre que alguna vez fue. Sin embargo, otra dolorosa pérdida, lo obligan a regresar de su exilio autoimpuesto para salvar a su familia y su país. ¿Qué sucede con Tommy Shelby? ¿Realmente es el final de su historia?

La película secuela de Netflix dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight empieza con los prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen trabajando en el dinero falsificado con el que los nazis pretenden colapsar la economía británica. La operación está a cargo del agente Beckett (Tim Roth). Además, se muestra el bombardeo a las fábricas de Birmingham.

Tras la devastación, una nueva generación de Peaky Blinders, liderados por Erasmus ‘Duke’ Shelby (Barry Keoghan), se presenta para robar municiones de las fábricas bombardeadas. Cuando alguien intenta detenerlos, lo golpean y amenazan con hacer lo mismo con las familias de los que intervengan. Aunque se muestra como un hombre despiadado, Duke resiste la presencia de su padre. Algo que Beckett aprovecha para sus planes.

Beckett (Tim Roth) utiliza a Duke para concretar los planes del régimen fascista en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

Beckett necesita a bandas criminales para introducir los billetes falsificados, así que busca a los Peaky Blinders. Aunque esperaba hablar con Tommy, al escuchar que Duke está dispuesto a todo y no le importa traicionar a su patria, cierra el trato encantado. Duke incluso asesina a Virgil (Thomas Arnold) por orden del agente nazi.

Después del bombardeo a las fábricas de Birmingham, Ada (Sophie Rundle) busca a su hermano para convencerlo de volver, pero no lo consigue. La única que logra hacerlo cambiar de opinión es la misteriosa adivina gitana Kaulo Chiriklo (Rebecca Ferguson). Ella irrumpe en la casa de Tommy y revela que es la gemela de Zelda, la madre fallecida de Duke. Además, asegura que puede hablar con ella.

El protagonista de “Peaky Blinders: El hombre inmortal” se niega a creer en las afirmaciones de Kaulo, pero todo cambia cuando menciona que sabe lo que realmente pasó Arthur (Paul Anderson): Tommy lo asesinó y se siente culpable. Ella le pide volver para evitar que Duke ayude a la destrucción de su pueblo, a cambio le ofrece ayudarlo a encontrar paz.

“No puedes salvar a Arthur. No puedes salvar a Ruby. Pero puedes salvar a tu hijo”, asegura Kaulo. Tommy Shelby acepta volver, pero parece demasiado tarde porque Beckett le ordenó a Duke deshacerse de Ada porque interfiere con sus planes. Duke parece decidido a ejecutarla, pero…

Kaulo (Rebecca Ferguson) logra convencer a Tommy Shelby de volver a Birmingham para salvar a Duke y al país en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

¿Qué pasó con Ada?

La familia continúa siendo importante para los Shelby, así que Duke no es capaz de asesinar a su tía. De hecho, intenta advertirle que Beckett va tras ella. Sin embargo, es demasiado tarde y el agente nazi asesina a la hermana de Tommy, quien poco después ve a su hermana como un fantasma. Cuando confirma la muerte de Ada, confronta a su hijo por su participación.

Después del enfrentamiento en el corral de los cerdos, Duke explica que no tuvo nada que ver con la muerte de Ada y acusa a Beckett. También comparte el plan del agente nazi, quien espera a Tommy para asesinarlo. Se produce un feroz tiroteo, pero el protagonista de “Peaky Blinders: The Immortal Man” sobrevive.

¿Qué pasó con Tommy Shelby y Duke?

Los Peaky Blinders necesitan detener a Beckett, así que Tommy convoca a Johnny Dogs, Curly (Ian Peck), Charlie Strong (Ned Dennehy) e incluso a Hayden Stagg (Stephen Graham). Duke se encarga de engañar al nazi sobre el plan de su padre para que este pueda destruir el cargamento del régimen fascista con barcazas cargadas de explosivos y Tommy logre entrar al almacén a través de un túnel abandonado.

Luego de perder los billetes falsos, Beckett intenta escapar, pero Tommy lo detiene. Aunque recibe dos disparos en el abdomen, elimina Beckett de un tiro en la cabeza. El icónico líder de los Peaky Blinders está listo para entregarse a la muerte. Espera ser embestido por un vehículo a toda velocidad, pero Duke lo salva.

Tommy le suplica a su hijo que le dispare, y tras un emotivo y poderoso momento, Duke lo hace. “Lo acepta con agrado”, explicó Steven Knight a Tudum. “Y la cuestión es que, desde hace mucho tiempo, probablemente desde que regresó de las trincheras, la muerte siempre ha sido una opción para él. Eso es lo que lo ha hecho tan fuerte y poderoso… Si tienes a alguien dispuesto a morir, es prácticamente imparable”.

“Peaky Blinders: El hombre inmortal” termina con el funeral gitano de Tommy. Pero esa muerte solo representa el traspaso de poderes y el fin de la maldición de Shelby. Aunque la historia de Tommy ha terminado, los Peaky Blinders regresarán en una secuela ambientada en la década de 1950.

Tommy Shelby (Cillian Murphy) y Duke (Barry Keoghan) en una emotiva e intensa escena de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

“Peaky Blinders: The Immortal Man” se estrenó el viernes 20 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la continuación del drama británico protagonizado por Cillian Murphy solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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