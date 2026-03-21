Tras casi cuatro años de pausa, los siete integrantes de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, reaparecieron juntos en el escenario de la plaza Gwanghwamun en Seúl para el concierto más esperados por los fanáticos de la famosa banda de K-pop. Netflix se encargó de transmitir el evento para los Army de todo el mundo. Esta presentación marca el inicio de la gira ARIRANG, que abarcará 34 regiones y contará con 82 conciertos en todo el mundo. Pero esa no es la única sorpresa que la agrupación tiene preparada para sus seguidores. Junto a Netflix presentan un documental muy especial.

“BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” se transmitió en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026 y presentó canciones del nuevo álbum Arirang junto a grandes éxitos. Los temas principales incluyeron “Swim”, “Aliens”, “Like Animals”, “Normal”, “Butter”, “MIC Drop”, “Dynamite” y cerraron con “Mikrokosmos”.

Aunque el concierto solo duró una hora, fue suficiente para avivar la emoción de los miembros del Army que esperan con ansias los próximos conciertos de BTS en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y otras partes del mundo. Mientras esperan podrán disfrutar del documental, “BTS: The Return”. A continuación te comparto los detalles principales.

Los siete integrantes de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, están de regreso y son parte del documental "BTS: The Return" (Foto: Netflix)

¿QUÉ ES “BTS: THE RETURN”?

Este documental de Netflix narra el tan esperado regreso de BTS y la creación de su quinto álbum de estudio, ARIRANG y fue dirigido por Bao Nguyen (“The Stringer”, ”The Greatest Night in Pop”). Además, nos permite ver al grupo mientras se reúnen y emprenden un camino sin precedentes.

De acuerdo con la descripción de la plataforma de streaming de la N roja, “BTS: The Return” revelará “la sangre, el sudor, las lágrimas (y la alegría) que se necesitaron para llegar hasta aquí”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “BTS: THE RETURN”?

“BTS: The Return” se estrenará el viernes 27 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto para ver el documental solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Además del tráiler oficial, Netflix compartió los primeros minutos del documental, que empieza con una escena que muchos fans reconocerán: el septeto reunido en una playa de Los Ángeles, saludando a sus fans en una transmisión en vivo.

“La transmisión en vivo de Weverse desde la playa fue un evento de ese verano que ayudó a consolidar la presencia de BTS en Los Ángeles y su trabajo en el álbum, así que situó la película en un lugar y un momento específicos desde el principio”, explicó Nguyen a Tudum.

“Lo que me gustó de empezar ahí es que comenzamos dentro de un marco que el mundo ya vio, y luego la película se aleja lentamente para revelar una perspectiva justo fuera de él. Te das cuenta de que no solo estamos viendo el momento público, sino también lo que lo rodea. Me pareció la manera correcta de abordar la historia porque indica que la película está interesada en lo que existe más allá de la imagen que la gente ya conoce”.

Una de las primeras escenas del documental "BTS: The Return", dirigido por Bao Nguyen (Foto: Netflix)

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