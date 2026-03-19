¿Ya tienes listo el lightstick? Después de casi cuatro años, BTS regresa a los escenarios para ofrecer un concierto mundial en Netflix. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook vuelven por todo lo alto para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum con una presentación en vivo desde la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl. Aunque el evento en vivo se realizará en Corea del Sur, los fanáticos del resto del mundo podrán ver cada minuto de la presentación musical a través de la plataforma de streaming de la N roja. Por lo tanto, te comparto la fecha, los horarios y más detalles relevantes del esperado evento.

“Las transmisiones en vivo de BTS siempre han funcionado como reuniones globales, con fans que ponen alarmas, se toman largas pausas para el almuerzo o se quedan despiertos hasta tarde para poder vivir el momento juntos. Y como el programa sigue el horario de máxima audiencia de Corea, los espectadores en el continente americano lo verán temprano por la mañana”, indicó Netflix en su comunicado.

En “BTS The Comeback Live: Arirang”, la icónica banda de K-pop interpretará por primera vez en vivo canciones de su quinto álbum de estudio, “ARIRANG”, y otros temas populares. Pero esa no es la única sorpresa para los miembros del Army, ya que Netflix también anunció un documental sobre la creación de este disco, “BTS: THE RETURN”.

El quinto álbum de estudio del grupo, ARIRANG, se lanzará el 20 de marzo, un día antes de la presentación en vivo en Netflix (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO PODRÁS VER “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”?

“BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” se transmitirá en vivo exclusivamente en Netflix el 21 de marzo de 2026. Se trata de un evento en vivo que se retransmitirá desde Gwanghwamun, la puerta principal del histórico Palacio Gyeongbokgung en Seúl.

Luego de esta presentación en directo, BTS iniciará la gira mundial ARIRANG, que abarcará 34 regiones y contará con 82 conciertos en todo el mundo.

¿CÓMO VER “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”?

Para ver “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja. El evento está incluido en todos los planes, es decir, no se requiere ninguna compra adicional.

¿A QUÉ HORA VER “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”?

Países Horario Corea del Sur 8:00 pm. Estados Unidos 4:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 5:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 6:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 7:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 8:00 a.m. España 12:00 p.m.

TRÁILER DE “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”

¿CUÁL ES LA LISTA DE CANCIONES DE “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG”?

Hasta el momento, no se ha revelado la lista de canciones de “BTS The Comeback Live: Arirang”, pero se sabe que cantarán algunos de sus temas populares y algunas canciones de su nuevo álbum.

Estas son las canciones de ARIRANG, el quinto álbum de estudio de la famosa banda de K-pop que se lanzará el 20 de marzo, un día antes de la presentación en vivo en Netflix:

“Body to Body”

“Hooligan”

“Aliens”

“FYA”

“2.0.”

“No. 29”

“SWIM” (Lead Single)

“Merry Go Round”

“NORMAL”

“Like Animals”

“they don’t know ’bout us”

“One More Night”

“Please”

“Into the Sun”

BTS regresa a los escenarios con una alianza sin precedentes junto a Netflix en el evento en vivo "BTS The Comeback Live: ARIRANG" (Foto: Netflix)

EL DOCUMENTAL “BTS: THE RETURN”

“BTS: THE RETURN” narra el tan esperado regreso de BTS y la creación de su quinto álbum de estudio, ARIRANG. El documental, que se estrena el 27 de marzo de 2026, fue dirigido por Bao Nguyen (“The Stringer”, “The Greatest Night in Pop”).

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