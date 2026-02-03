¡Atención ARMY! Luego de casi cuatro años de pausa como grupo completo, BTS regresa a los escenarios con una alianza sin precedentes junto a Netflix. Y es que la plataforma confirmó que transmitirá en vivo el concierto de ‘comeback’ de la exitosa banda surcoreana en Seúl, marcando la primera vez que el servicio de streaming emite un evento musical en directo desde Corea del Sur para una audiencia global. Por si fuera poco, se ha anunciado que el documental “BTS: THE RETURN” (“BTS: El Regreso”), dirigido por Bao Nguyen y producido por This Machine en colaboración con HYBE, se sumará al catálogo de la plataforma de la “N” roja.

Vale precisar que el gran regreso de BTS reunirá por primera vez—desde diciembre del 2022—a los siete integrantes de la agrupación (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook) tras completar su servicio militar obligatorio.

Además, se sabe que el concierto será accesible para los suscriptores de Netflix en aproximadamente 190 países, lo que podría consolidar al espectáculo como el evento de K-pop en vivo más grande hasta la fecha.

¿Y el escenario de este momento cultural trascendental? Nada más y nada menos que la Plaza Gwanghwamun, la cual cuenta con una capacidad para albergar hasta 200,000 personas.

EL SHOW “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” DE NETFLIX

El show titulado “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026 a las 8:00 p.m. (hora de Corea).

Esto implica que respetará el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horarios Estados Unidos 4:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:00 a.m. España 1:00 p.m.

El concierto en vivo también celebra el lanzamiento del álbum ARIRANG, el cual se publicará el 20 de marzo.

Es decir, la banda permitirá que los fans escuchen el material nuevo justo antes de la presentación histórica.

Asimismo, para Netflix, este acuerdo representa una expansión significativa en su programación de transmisiones en directo.

Y es que el ‘livestream’ se suma a una robusta programación que ya incluye eventos como “Skyscraper Live”, “Star Search”, “Jake vs Joshua”, “WWE Raw”, “NFL Christmas Gameday”, “Paul vs Tyson”, “Canelo vs Crawford” y “Six Kings Slam”.

EL DOCUMENTAL DE NETFLIX QUE REVELA EL PROCESO CREATIVO DE BTS

Como complemento al concierto, Netflix estrenará el viernes 27 de marzo del 2026 el documental “BTS: THE RETURN” (“BTS: El Regreso”).

Este tiene como director al aclamado cineasta Bao Nguyen—responsable de “The Greatest Night in Pop” y “The Stringer”—y está producido por This Machine (productora detrás de los documentales de Martha Stewart y Karol G) en colaboración con HYBE.

Así, el largometraje nos ofrecerá acceso sin precedentes al proceso de reunificación de los integrantes, quienes se encontraron en Los Ángeles durante la segunda mitad del 2025 para trabajar en las 14 canciones que componen el álbum ARIRANG.

Resulta que la película documenta cómo los siete miembros—que debutaron en 2013 y construyeron una de las comunidades de fans más devotas del mundo—enfrentan preguntas clave tras completar su servicio militar: cómo comenzar de nuevo, cómo honrar el pasado sin estar atados a él, y cómo avanzar juntos.

De esta manera, captura momentos íntimos de duda, risa y redescubrimiento mientras los chicos crean música nueva que refleja quiénes son ahora.

O sea, se trata de un retrato de resiliencia, hermandad y reinvención, ofreciéndonos una perspectiva emocional y a menudo alegre sobre el regreso más esperado del K-pop.

Y tú, ¿ya estás listo para disfrutar de estos proyectos en Netflix?

