¿No sabes qué ver este fin de semana? Este drama criminal de 112 minutos puede ser perfecto para ti si disfrutas de este tipo de películas. Sin embargo, hay un pequeño detalle que debes considerar. Debes ver una serie de seis temporadas y 36 episodios para comprender cada detalle de la trama, ya que la nueva película de Netflix es la continuación y cierre de una historia que empezó en 2013, fue creada por Steven Knight y cautivó a un gran número de espectadores. ¿Sabes de cuál se trata? Si eres un verdadero fanático, ya conoces la respuesta y probablemente ya viste la cinta.

La película protagonizada por Cillian Murphy, quien ganó un Oscar por “Oppenheimer”, se estrenó el 20 de marzo de 2026 y en poco tiempo se posicionó en el Top 10 de las producciones más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Además, cuenta con las actuaciones de Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo y Barry Keoghan.

Se trata de “Peaky Blinders: El hombre inmortal” (“Peaky Blinders: The Immortal Man” en su idioma original), que cuenta con Steven Knight, Cillian Murphy, Guy Heeley, Caryn Mandabach y Jimmy Tandel como productores y se grabó entre el 30 septiembre de 2024 y el 13 de diciembre del mismo año.

Barry Keoghan, Cillian Murphy y Rebecca Ferguson lideran el elenco de la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Peaky Blinders: El hombre inmortal” se ambienta en Birmingham, 1940. “Mientras la Segunda Guerra Mundial desgarra Europa, Tommy Shelby regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentarse al desafío más devastador de su vida. Con el futuro de su familia —y del país— en juego, Tommy debe plantar cara a sus propios demonios y decidir si afronta su legado o lo reduce a cenizas.”

Esta película secuela de Netflix empieza con los prisioneros del campo de concentración de Sachsenhausen trabajando en el dinero falsificado con el que los nazis pretenden colapsar la economía británica. La operación está a cargo del agente Beckett (Tim Roth). Además, se muestra el bombardeo a las fábricas de Birmingham.

¿CÓMO VER “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”?

“Peaky Blinders: The Immortal Man” se estrenó el viernes 20 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la continuación del drama británico protagonizado por Cillian Murphy solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN”

REPARTO DE “PEAKY BLINDERS: EL HOMBRE INMORTAL”

Cillian Murphy como Thomas Shelby

Stephen Graham como Hayden Stagg

Rebecca Ferguson como Kaulo

Barry Keoghan como Erasmus ‘Duke’ Shelby

Tim Roth como Beckett

Sophie Rundle como Ada Thorne, de soltera Shelby

Ned Dennehy como Charlie Strong

Packy Lee como Johnny Dogs

Ian Peck como Curly

Jay Lycurgo

Ruby Ashbourne Serkis como Agnes Shelby

Rebecca Ferguson interpreta a Kaulo, la gemela de Zelda, la difunta amante de Tommy, en la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SUSCRIBIRTE A NETFLIX USA?

Estos son los pasos que debes seguir para suscribirte a Netflix en Estados Unidos

Visita netflix.com/signup.

Elige un plan.

Crea una cuenta ingresando tu dirección de correo electrónico y creando una contraseña.

Introduzca un método de pago .

Como miembro de Netflix, se le cobrará una vez al mes en la fecha en que se registró.

¿CUÁNTO CUESTA NETFLIX EN USA?

Estándar con anuncios : $7,99/mes

Estándar : $17,99/mes

Puedes agregar 1 miembro adicional por $6,99/mes con anuncios o $8,99/mes sin anuncios.

Premium : $24,99/mes

Puedes agregar hasta 2 miembros adicionales por $6,99 cada uno/mes con anuncios o $8,99 cada uno/mes sin anuncios.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí