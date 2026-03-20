Un drama de 2024 protagonizado por Melissa Joan Hart llamó la atención por su historia inspirada en hechos reales y tras su llegada a Netflix USA se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos. Anteriormente, te recomendé algunas películas de acción, pero si prefieres otro tipo de historias, esta cinta dirigida por Claudia Myers a partir del guion de Ashley Gable podría ser perfecta para este fin de semana. ¿Sabes de cuál se trata?

En esta película de Lifetime que Leigh (Joan Hart) lucha por rescatar a su anciano padre, Jason (Eric Pierpoint), de una tutora corrupta designada por el tribunal llamada Janet (La La Anthony), quien no duda en confiscar sus bienes y buscar su propio beneficio mientras encierra a la persona que debería proteger en una residencia de ancianos. Por lo tanto, la protagonista debe enfrentarse a un sistema corrupto.

Se trata de “The Bad Guardian”, que tiene una duración de 88 minutos y también cuenta con las actuaciones de La La Anthony, Luis Bordonada, Eric Pierpoint, Jason M. Jones, Pat Dortch, Ray Jonaldy Rodriguez, Cameron Rose Hoppe, Mystie Smith, Lucia Scarano, Eddie Yu, Teri Clark y Blaque Fowler, entre otros.

Melissa Joan Hart interpreta a Leigh Delgado y La La Anthony interpreta a Janet Timms en la película "The Bad Guardian" (Foto: Allegheny Image Factory)

¿DE QUÉ TRATA “THE BAD GUARDIAN”?

De acuerdo con la descripción de “The Bad Guardian”, “cuando el padre de Leigh, Jason, sufre una caída, los tribunales le asignan una tutora llamada Janet para que lo ayude. Pero cuando Janet se apodera de todos los aspectos de la vida de Jason, Leigh debe encontrar la fuerza para derrocar a la tutora y al sistema corrupto que la respalda.”

Aunque “The Bad Guardian” no está basada en una historia real específica, está inspirada en relatos reales de tutelas abusivas, según contó la productora ejecutiva Elizabeth Stephen. “Cada uno de los acontecimientos es cierto”, indicó Stephens a Tampa Bay 28 en mayo de 2024. “Todo es real... esto es lo que realmente sucede... entran en el sistema y, como saben, es casi imposible salir”.

“Es simplemente impactante. Todos con los que vi la película, le respondían a la pantalla, me miraban y decían: ‘No, esto no puede pasar. No’”, agregó.

¿CÓMO VER “THE BAD GUARDIAN”?

“The Bad Guardian” está disponible en Netflix USA, así que para ver el drama protagonizado por Melissa Joan Hart solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

Esta película de 2024 también está disponible en Amazon Prime Video y en Apple TV.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BAD GUARDIAN”

Melissa Joan Hart como Leigh Delgado

La La Anthony como Janet Timms

Luis Bordonada como Luis Delgado

Eric Pierpoint como Jason Davis

Jason M. Jones como Dave Timms

Pat Dortch como Russell Bean

Ray Jonaldy Rodriguez como Robert Delgado

Cameron Rose Hoppe como Allie Delgado

Mystie Smith como Teresa Williams

Lucia Scarano como Tanya Windham

Eddie Yu como Mitch Young

Teri Clark como Casey Hilder

Blaque Fowler como Albert Finn

Brett Bartholomew como George Willows

Dwayne A. Thomas como Kwame

Aniria Turney como Gabriela Rivera

Michael May como Eric Haywood

Cathy O’Dell como la Dra. Belinda McGreevy

Melissa Joan Hart asume el rol de Leigh Delgado y Luis Bordonada asume el rol de Luis Delgado en la película "The Bad Guardian" (Foto: Allegheny Image Factory)

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