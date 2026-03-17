Los dramas románticos son unos de los géneros favoritos de los usuarios de Netflix. De hecho, uno está en el Top 10 de Netflix USA. ¿Sabes de cuál se trata? La serie desarrollada por Sue Tenney se ambienta en un pequeño pueblo en el que la protagonista se refugia luego de sufrir una dolorosa pérdida. Ella solo busca empezar desde cero en un nuevo lugar y la vida rural parece perfecta para eso. Sin embargo, no resulta tan sencilla como esperaba y tiene que lidiar con varios problemas. Incluso conoce a un nuevo interés amoroso que la ayuda a seguir adelante, pero el amor siempre es complicado. Ese marca el inicio de una historia que ya cuenta con siete temporadas.

La serie que empezó en 2019 se basa en la saga de novelas de Robyn Carr y tiene como protagonistas a Alexandra Breckenridge y Martin Henderson. Aunque ellos dan vida a la historia principal no son la única pareja que vive momentos dramáticos, emotivos, de complicidad, de aprendizaje y más. Colin Lawrence, Annette O’Toole, Tim Matheson, Sarah Dugdale, Benjamin Hollingsworth y Zibby Allen también son parte del reparto.

“Virgin River” (“Un lugar para soñar” en español) regresó con su séptima temporada en marzo de 2026 y con sus diez nuevos episodios, ambientados unas semanas después de la boda de Mel y Jack Sheridan, se ha posicionando en el Top 10 de las series más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo.

El romance de Jack (Martin Henderson) y Mel (Alexandra Breckenridge) continúa en la séptima temporada de "Virgin River" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la séptima temporada de “Un lugar para soñar”, “comienza en las semanas posteriores a la boda de Mel y Jack, mientras se adaptan a la vida de recién casados. En otra parte de la ciudad, Preacher (Colin Lawrence) espera alcanzar su sueño de chef, Kaia (Kandyse McClure) intenta decidir si la vida en un pueblo pequeño es adecuada para ella, Doc (Tim Matheson) enfrenta un problema legal en su clínica, Hope (Annette O’Toole) explora su pasado, y Denny (Kai Bradbury) y Lizzie (Sarah Dugdale) esperan la llegada de su primer hijo.”

Después de sufrir un aborto, la pareja tiene la oportunidad de adoptar un bebé. “Obviamente vimos la tragedia del aborto espontáneo en la quinta temporada, y Mel finalmente decidió que, con todo el trauma que había experimentado al no poder concebir o perder bebés, ya estaba harta”, declaró Henderson a Tudum. “Le duele demasiado. Creo que fue realmente interesante ver a la pareja pasar por algo tan oscuro juntos y luego encontrar una salida que los unió y los fortaleció. De ahí surgió la idea de que aún pueden alcanzar su sueño, [pero] podría ser un poco diferente”.

Cada temporada de “Virgin River” se centra en la relación de Mel y Jack, desde sus inicios, los retos que tuvieron que superar, hasta llegar al gran (y muy esperado) día de la boda. Mientras construyen una vida juntos, los protagonistas ayudan al resto de miembros de su comunidad.

Hope (Annette O’Toole) y Doc (Tim Matheson), Denny (Kai Bradbury) y Lizzie (Sarah Dugdale), y Brie (Zibby Allen) y Brady (Benjamin Hollingsworth) son otras de las parejas favoritas de los fanáticos de este drama romántico.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”?

La séptima temporada de ”Virgin River" está disponible en Netflix desde el 12 de marzo de 2026. Las anteriores entregas del drama romántico también está en dicha plataforma de streaming.

Por lo tanto, para ver la historia de amor de Mel y Jack solo necesitan una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”

REPARTO DE LA TEMPORADA 7 DE “VIRGIN RIVER”

Alexandra Breckenridge como Melinda “Mel” Monroe

Martin Henderson como Jack Sheridan

Sara Canning como Victoria

Cody Kearsley como Clay

Tim Matheson como Vernon “Doc” Mullins

Annette O’Toole como Hope McCrea

Colin Lawrence como John “Preacher” Middleton

Benjamin Hollingsworth como Dan Brady

Zibby Allen como Brie Sheridan

Sarah Dugdale como Lizzie

Marco Grazzini como Mike Valenzuela

Kai Bradbury como Denny Cutler

Kandyse McClure como Kaia Bryant

Brady (Benjamin Hollingsworth) y Brie (Zibby Allen) es otra de las parejas favoritas de los fans de "Virgin River" (Foto: Netflix)

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