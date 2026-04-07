Las estrellas Phoebe Dynevor, Whitney Peak y Djimon Hounsou se reúnen en “Embestida” (en su idioma original: “Thrash”), la nueva película de supervivencia que llega a Netflix con la misión de reforzar la apuesta del catálogo de la plataforma de streaming de la “N” roja por los thrillers de acción. Así, si eres de los que no se pierde ninguna cinta sobre criaturas letales en un entorno hostil, seguro querrás tener este largometraje apuntado en tu lista de pendientes. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está escrita y dirigida por Tommy Wirkola, e—inicialmente—fue conocida como “Beneath the Storm” y luego como “Shiver”... antes de adoptar su nombre definitivo.

Y, en el detrás de cámaras, el proyecto cuenta con el respaldo de las compañías Hyperobject Industries y Sony Pictures, además de la banda sonora a cargo de Daniel Futcher y Dominic Lewis.

¿DE QUÉ TRATA “EMBESTIDA”?

“Embestida” sitúa su historia en una ciudad costera arrasada por un huracán de categoría cinco, cuya marejada ciclónica inunda calles, casas y edificios, y deja a los habitantes prácticamente aislados.

En este contexto, las aguas desbordadas traen consigo tiburones hambrientos que comienzan a nadar por las calles, obligando a los sobrevivientes a luchar contra la furia del clima y contra estos depredadores.

Así, la película sigue varias líneas de supervivencia en paralelo. Entre ellas, destacan:

Una mujer embarazada atrapada en su auto mientras sube el nivel del agua

atrapada en su auto mientras sube el nivel del agua Un grupo de hermanos de acogida encerrados en su casa invadida por tiburones.

encerrados en su casa invadida por tiburones. Un investigador marino que intenta coordinar rescates en la ciudad.

En ese sentido, el filme apuesta por mostrar cómo distintos personajes afrontan el mismo desastre desde lugares y miedos muy distintos.

MIRA EL TRÁILER DE “EMBESTIDA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EMBESTIDA”?

A continuación, conoce al elenco principal de “Embestida”:

Phoebe Dynevor como Lisa Fields , una mujer embarazada atrapada en su auto mientras las aguas suben y los tiburones se acercan.

, una mujer embarazada atrapada en su auto mientras las aguas suben y los tiburones se acercan. Whitney Peak como Dakota Edwards , una joven agorafóbica que—al inicio—minimiza el peligro del huracán, hasta que se ve obligada a enfrentarlo de frente.

, una joven agorafóbica que—al inicio—minimiza el peligro del huracán, hasta que se ve obligada a enfrentarlo de frente. Djimon Hounsou como Dale Edwards , un investigador marino que intenta coordinar rescates y apoyar a los atrapados en la ciudad inundada.

, un investigador marino que intenta coordinar rescates y apoyar a los atrapados en la ciudad inundada. Alyla Browne, Stacy Clausen y Dante Ubaldi como los hermanos de acogida Dee, Ron y Will Olsen, quienes luchan por sobrevivir en una casa convertida en trampa mortal por los tiburones.

¿CÓMO VER “EMBESTIDA”?

La película “Embestida” se estrena en Netflix el viernes 10 de abril del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Embestida", película del director Tommy Wirkola que explora géneros como la acción y el suspenso (Foto: Netflix)

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