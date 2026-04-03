CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La segunda temporada de “Sabuesos”, también conocida como ”Bloodhounds” y “Perros de caza”, se desarrolla tres años después de que los protagonistas de la serie coreana de Netflix, Kim Geon-woo (Woo Do-hwan) y Hong Woo-jin (Lee Sang-yi) desmantelaron una red ilegal de usureros. Durante ese tiempo, Gun-woo se ha convertido en un campeón de boxeo y tiene una prolífica carrera, pero eso no solo llama la atención de admiradores y fanáticos del deporte, también provoca que el peligroso Baek-jeong (Jung Ji-hoon) quiera integrarlo a su liga internacional de boxeo clandestina y está dispuesto a todo para conseguirlo. ¿El dúo de protagonistas consigue superar al nuevo rival?

La segunda temporada, dirigida por Jason Kim, empieza con Gun‑woo preparándose para un combate inminente contra un campeón formidable. Por supuesto, cuenta con el apoyo de su mejor amigo Woo-jin, quien se desempeña como su entrenador. Mientras Gun-woo logra quedarse con la victoria en el ring, su rival debe lidiar con las consecuencias de su derrota. Al parecer tiene una gran deuda y para saldarla acepta una pelea clandestina. El líder de la red clandestina IKFC, Baek-jeong, lo derrota fácilmente.

Baek-jeong necesita un reto mayor para atraer a más apostadores, así que ordena reclutar a Gun‑woo, quien aunque duda por la cantidad de dinero que le ofrecen, al final rechaza la propuesta. Sin embargo, el villano no acepta un no por respuesta y planea el secuestro de la madre del protagonista de “Sabuesos” para conseguir su objetivo. Los boxeadores logran evitar el ataque, pero eso solo es el inicio.

Baek-jeong (Rain /Jung Ji-hoon) ha decidido que Gun‑woo será su próximo rival y está depuesto a todo para concretar la pelea en la segunda temporada de "Sabuesos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

Mientras Geon-woo y su madre se refugian en el departamento de Kang Tae-yeong (Park Ye-Ni), la joven que trabajaba para la policía como hacker y quedó lesionada, Woo-jin decide buscar a su viejo aliado Moon Gwang-mu para conseguir unas tarjetas créditos con las que Tae-yeong pueda acceder al sitio de la liga de boxeo clandestino en la Dark web. Solo en ese momento el amigo del protagonista de la serie coreana de Netflix nota que los han estado siguiendo.

Con ayuda del exmarine Moon Gwang-mu decide ponerles una trampa a los hombres que lo siguen. Aunque se enfrentan con todo lo que tienen, los superan en número y quedan acorralados. Después de llevar a su madre y a Tae-yeong en manos de Hong Min-beom (Choi Si-won), el heredero del Grupo Lil que sobrevive a los eventos de la primera entrega y regresa para ayudar al protagonista, Geon-woo se reúne con sus amigos y logra deshacerse de la amenaza.

Aunque Woo-jin y Moon Gwang-mu resultaron heridos, están dispuestos a seguir luchando para proteger al protagonista de “Bloodhounds”. Pero Geon-woo se niega a seguir exponiendo a las personas que le importan y decide luchar en el Campeonato de Puños de Hierro. Sobre todo después de que Baek-jeong ayuda a escapar de prisión a Kang In-beom y droga a Hong Min-beom.

Min Gang-Yong, el jefe de investigación del Departamento de policía de Seúl, está cerca de atrapar a Baek-jeong, pero el villano logra escapar provocando una explosion en la habitación del hotel y dejando gravemente herido al detective. Así que, Geon-woo se prepara para la gran pelea.

Hong Woo-jin (Lee Sang-yi) se mantiene al lado de Gun‑woo a pesar de los peligros en la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

¿Geon-woo logra derrotar a Baek-jeong?

Geon-woo, bajo el apodo de Scarface, finalmente se enfrenta a Baek-jeong en el cuadrilátero. Aunque inicialmente parece tener el control de la pelea y demuestra que puede vencer a su rival, eventualmente Baek-jeong logra dominarlo y asegura su victoria. Por supuesto, para él no es suficiente, así que se dispone a asestar el golpe final, pero la policía llega justo a tiempo y no tiene más opción que escapar. En tanto, Geon-woo es llevado al hospital.

Mientras Geon-woo se recupera, el detective Gang-Yong logra capturar a Baek-jeong. Sin embargo, durante el traslado a la prisión, los hombres del líder de IKFC orquestan un ataque y lo liberan. Sin posibilidad de escapar del país, Baek-jeong secuestra a la madre de Geon-woo para asegurar otra pelea. Min-beom realiza una apuesta sobre la pelea de Geon-woo y Woo-jin contra Baek-jeong y In-beom.

El dúo protagonista de “Sabuesos” se prepara para el gran enfrentamiento y la policía organiza el rescate de la madre del protagonista. Durante el enfrentamiento, primero Woo-jin pelea contra In-beom, y Geon-woo contra In-beom. Cuando llega el momento de los rivales principales, Geon-woo se queda con la victoria y Baek-jeong es arrestado.

Al final de la segunda temporada, Geon-woo y Woo-jin deciden mudarse junto a su madre y seguir luchando. En tanto, Sin Hyeong (Park Seo Joon), oficial de la NIS (Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur), tiende un emboscada a la policía y se lleva a Baek-jeong. Aunque a Min-beom le envía una foto de Baek-jeong muerto, en realidad lo mantiene prisionero para conseguir el nombre de un narcotraficante que opera en Tailandia, Paichit Chaichana. También le ofrece ser su informante. ¿Significa que habrá temporada 3?

Sin Hyeong (Park Seo Joon) secuestra a Baek-jeong y finge su muerte al final de la segunda temporada de la serie coreana "Sabuesos" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “SABUESOS”?

La segunda temporada de “Sabuesos” está disponible en Netflix desde el 3 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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