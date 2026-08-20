Dolph Lundgren no estaba seguro de llegar con vida al estreno de su propio documental. La estrella de películas de acción, de 68 años, se prepara para lanzar ‘Dolph: Unbreakable’, una producción que originalmente iba a repasar su extensa carrera cinematográfica, pero que terminó convirtiéndose en un retrato de su lucha contra un cáncer de riñón que puso en peligro su vida.

El actor, reconocido mundialmente por interpretar a Ivan Drago en Rocky IV y por participar en sagas como The Expendables y Masters of the Universe, recibió el diagnóstico en 2020, justo cuando comenzaban las grabaciones del documental durante la pandemia. En un primer momento, los médicos le dijeron que tenía apenas tres años de vida, por lo que incluso llegó a pensar que nunca vería terminado el proyecto.

Un documental que cambió por completo tras el diagnóstico

“Vinieron a verme en 2020, durante el COVID, y empezamos a grabar imágenes. En ese momento ya había hecho casi cien películas, así que sentía que tenía una historia bastante interesante. Y entonces recibí este diagnóstico de cáncer en 2020 y todo cambió por completo. No se lo conté al equipo del documental durante un tiempo, pero las cosas no pintaban muy bien. Así que, en 2021, les dije que quizá deberíamos centrarnos un poco en eso porque puede que yo no estuviera presente para el estreno de esta película”, contó a Entertainment Weekly.

A partir de ese momento, la producción tomó un rumbo completamente diferente. Lundgren explicó que el documental prácticamente “renació”, incorporando nuevas entrevistas y siguiendo de cerca su tratamiento y los difíciles momentos que vivió durante los cuatro años de enfermedad, mientras su esposa, Emma Krokdal, registraba imágenes desde el hospital debido a las restricciones que existían durante la pandemia.

“Ahora el documental trata mucho sobre eso. Y lo que simboliza son las luchas que he tenido durante toda mi vida, enmarcadas por la gran batalla que libré durante cuatro años contra el cáncer de riñón”.

El actor recibió el diagnóstico en 2020 y llegó a creer que no viviría lo suficiente para asistir al estreno de la producción. (Foto: Famous Red Car)

La sensación de haber vencido una batalla imposible

Afortunadamente, el actor anunció el año pasado que estaba libre de cáncer. Hoy, con el estreno de Dolph: Unbreakable cada vez más cerca, reconoce que todavía procesa todo lo que vivió y que sobrevivir a una enfermedad tan grave le cambió profundamente la manera de entender la vida.

“Es un gran momento. Se siente muy satisfactorio y maravilloso. La vida continúa y, a veces, me olvido de todo lo que he pasado. Quiero decir, siempre está ahí, pero a veces no pienso en ello. Obviamente, cuando hablo contigo sobre eso o veo el documental, vuelvo a sentir las emociones de haber tenido este encuentro con la muerte. Hago lo que llaman terapia para supervivientes, porque después de sobrevivir al cáncer puedes desarrollar estrés postraumático, un poco como un soldado que regresa de la guerra, porque te has enfrentado a tu propia mortalidad”, asegura.

El protagonista también recordó una reflexión que surgió durante sus sesiones de terapia: “En terapia me dijeron: ‘La única regla de la vida es que todos sabemos que vamos a morir’. Pero la mayoría de la gente no piensa en eso. Puedes ser atropellado por un autobús cualquier día, pero me dijeron: ‘Bueno, una vez que has tenido cáncer, ya has visto el autobús. Viste el color del autobús y viste el número’. Así que es un poco diferente. Pero es una sensación maravillosa, y espero que pueda inspirar a las personas que tienen sus propios problemas”.

El lado más vulnerable detrás del héroe de acción

Pese a ser visto en las pantallas como un guerrero invencible, Lundgren asegura que nunca tuvo miedo de mostrar sus emociones. En el documental aparecen escenas en las que rompe en llanto y reflexiona sobre su infancia, las dificultades con su padre y cómo las artes marciales se convirtieron en una forma de sentirse fuerte antes de llegar al cine.

“He sido una persona emocional desde que era niño. Tuve problemas con mi padre, sufrí ciertos abusos y encontré las artes marciales, que fueron mi manera de expresarme y de sentirme fuerte. Después hice lo mismo en las películas, que casi fueron como una terapia”, recordó.

El actor considera que mostrarse vulnerable puede tener un valor mucho mayor que mantener siempre una apariencia de dureza: “Esa apertura emocional me ha hecho sentir mejor y tiene valor para mí. Y creo que también para otras personas. Se supone que los hombres no debemos ser emocionales; se supone que debemos seguir adelante como soldados, sin importar lo que nos ocurra, pero los hombres también sufren. Al abrirnos, el mundo podría ser mejor, porque en lugar de volvernos agresivos y hacer daño a los demás, simplemente podemos expresar nuestras emociones de una manera positiva”.

Tras anunciar que está libre de cáncer, hoy asegura que la experiencia transformó su visión de la vida. (Foto: Famous Red Car)

Stallone, Schwarzenegger y una nueva etapa en su vida

Dolph: Unbreakable también reúne a varias de las mayores leyendas del cine de acción, entre ellas Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Jean-Claude Van Damme, quienes participan compartiendo recuerdos y destacando la trayectoria de Lundgren. Para el actor sueco, contar con ellos en este proyecto representa el reconocimiento de amistades que ha construido durante décadas.

“Es una gran sensación. Conozco a estos chicos desde hace muchísimo tiempo. Conocí a Arnold antes de entrar en el mundo del cine. Salía con la cantante Grace Jones y lo conocí en el rodaje de Conan the Destroyer, de 1984. Yo era peleador en ese momento y hemos mantenido el contacto todos estos años”, dijo.

Sobre Stallone, Lundgren recordó uno de los momentos que más lo marcó durante su enfermedad: “Y, por supuesto, Stallone ha sido una parte muy importante de mi vida. Es italiano, así que es muy emocional, y recuerdo que cuando le di la noticia de mi cáncer, al día siguiente estaba en una tienda de Beverly Hills y recibí una llamada suya. Estaba llorando. ‘¿Cómo te sientes? Tengo que verte’. Y fue como… wow. Me quedé en shock, porque teníamos esa camaradería de tipos duros, pero nunca habíamos hablado de algo así en ese nivel".

Ahora, Lundgren asegura que comienza una etapa completamente distinta de su vida. Además del estreno del documental, publicará su autobiografía Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle, con la intención de inspirar a las personas a encontrar fortaleza en medio de las dificultades y a descubrir su propio camino.

“Hay una cita en el libro; creo que fue Jane Fonda quien dijo: ‘Más vale tarde que nunca’, cuando le preguntaron sobre su vida, y ella también tuvo muchas vidas diferentes, pasó por muchas etapas. Soy Escorpio, y los Escorpio tienen que mudar la piel, lo que significa que dejas atrás el pasado. Así que ahora me siento un poco así: estoy dejando otra vida atrás y tengo una vida nueva. Después del cáncer y de haber pasado por todo aquello, es la primera vez que realmente me aprecio a mí mismo. Soy más amable conmigo de lo que era antes, y eso también se siente bien”, agregó.

Cabe agregar que Dolph: Unbreakable se estrenará el próximo 6 de octubre en plataformas digitales y bajo demanda (VOD).