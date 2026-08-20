Después de que los protagonistas de “Frieren: Beyond Journey’s End”, Frieren, Fern y Stark, aceptaran recuperar las memorias perdidas de Himmel, se enfrentaran a un kraken gigante y ayudaran con la reconstrucción del puente de Gaen al final de la segunda temporada del popular anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe, los fans esperan con ansias las próximas aventuras del grupo. Aunque la tercera temporada ya fue confirmada y tiene fecha de estreno, aún faltan varios meses para ver los nuevos episodios.

Para hacer más entretenida la espera, la franquicia tiene preparado otros proyectos. Uno de ellos es el evento sinfónico oficial enfocado en la música del aclamado anime “Sōsō no Frieren” que combina la interpretación en vivo de la banda sonora con la proyección de momentos memorables y escenas clave de las primeras temporadas de la serie.

“Frieren: Beyond Journey’s End Film Concert” se realizó el 1 de agosto de 2026 en Japón y llegará a Estados Unidos el 4 de octubre en el prestigioso Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall. Asimismo, la serie comparte ilustraciones especiales, como la que reimagina de forma humorística y detallada los “detrás de escena” de la famosa pintura del siglo XVII, “La joven de la perla” (“Girl with a Pearl Earring”).

El evento “Escape from the Village Where Demons Lurk” es la nueva experiencia inmersiva oficial de "Frieren: Beyond Journey’s End" (Foto: TOHO animation)

LA ILUSTRACIÓN QUE PROMOCIONA UN EVENTO ESPECIAL DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

El próximo evento de “Frieren: Beyond Journey’s End” es el “Escape from the Village Where Demons Lurk” (Escape del pueblo donde acechan los demonios), una atracción de escape room en vivo de tipo Real Escape Game, producida por la reconocida compañía SCRAP.

La nueva experiencia inmersiva del famoso anime presenta una historia original ambientada en el pasado, antes de la derrota del Rey Demonio y permite a los jugadores asumir el rol de un mago que debe unirse al grupo original de héroes (Frieren, Himmel, Heiter y Eisen) para resolver acertijos, descubrir a un demonio disfrazado entre los aldeanos y rescatar a Himmel de una trampa.

En el póster promocional del juego de escape en vivo, la protagonista de la saga aparece en el centro con una expresión seria y decidida. Alrededor de ella flotan fragmentos de cristales en los que se pueden ver a sus antiguos compañeros de aventura.

En la parte inferior izquierda de la ilustración se muestra a Himmel con una pose dinámica de combate. Mientras que en la parte media izquierda aparece el sacerdote Heiter extendiendo su mano hacia adelante, y dentro de un fragmento verde se luce el guerrero enano Eisen.

CALENDARIO DEL NUEVO EVENTO DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END”

La experiencia “Escape from the Village Where Demons Lurk” tendrá una duración aproximada de 120 minutos y recorrerá varias ciudades principales de Japón.

Tokio (Harajuku): Del 10 de septiembre al 6 de diciembre de 2026.

Osaka (Shinsaibashi): A partir del 16 de octubre de 2026.

Nagoya (Aichi): A partir del 29 de octubre de 2026.

Fukuoka (Nishitetsu Hall): A partir del 27 de enero de 2027.

La temporada 3 del anime "Frieren: Beyond Journey's End" tiene a Macht como el antagonista principal del aclamado arco argumental de la Tierra Dorada (Foto: Madhouse)

Para conocer más detalles de la experiencia inmersiva oficial de “Frieren: Beyond Journey’s End”, revisa la página oficial del evento.

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