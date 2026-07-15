Las aventuras de Frieren, Fern y Stark continuarán en la tercera temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” luego de que los protagonistas del anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe aceptaran recuperar las memorias perdidas de Himmel, se enfrentaran a un kraken gigante y ayudaran con la reconstrucción del puente de Gaen. La nueva entrega de la popular serie promete llevar la historia a su punto de inflexión más importante, oscuro e intenso hasta la fecha.

Debido a que la segunda entrega logró mantener el nivel de popularidad y la calidad de su aclamada primera temporada, no es una sorpresa la renovación para una tercera entrega. No obstante, los fans tendrá que esperar más de un año para ver los nuevos episodios, ya que se anunció que llegarán a partir de octubre de 2027.

También se reveló que la temporada 3 de “Frieren: Beyond Journey’s End” adaptará el aclamado Arco de la Tierra Dorada (Golden Land). Dicho arco abarca cerca de 28 capítulos del manga, destaca por un tono más oscuro, intenso y se centra en el pasado de Macht y el desarrollo de Denken.

La exposición titulada “Vermeer: Girl with a Pearl Earring – 17th Century Dutch Masterpieces" tendrá lugar en el Museo de Arte Nakanoshima, en Osaka, del viernes 21 de agosto al domingo 27 de septiembre del 2026 (Foto: Shogakukan)

LA NUEVA IMAGEN “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” ANTES DE LA TEMPORADA 3

Aunque aún no se han revelado más detalles de la tercera entrega de “Frieren: Beyond Journey’s End”, se sabe que los próximos capítulos están en producción. Para hacer más amena la espera, se ha compartido una nueva ilustración de la colaboración entre la franquicia anime y la prestigiosa exposición de arte barroco neerlandés dedicada al pintor Johannes Vermeer.

Se trata de una ilustración que reimagina de forma humorística y detallada los “detrás de escena” de la famosa pintura del siglo XVII, “La joven de la perla” (“Girl with a Pearl Earring”).

El arte fue dibujado por Tsukasa Abe (ilustrador del manga) y se exhibirá oficialmente del 21 de agosto al 27 de septiembre de 2026 en el Museo de Arte Nakanoshima de Osaka. También se sabe que, la pintura original de Johannes Vermeer viajará temporalmente desde el museo Mauritshuis de La Haya para estar presente en el evento.

Además de la ilustración, la exposición internacional “Vermeer’s Girl with a Pearl Earring: Dutch Masterpieces of the 17th Century” contará con otros artículos de colaboración, entre ellos un peluche del personaje Miffy usando el icónico arete de perla.

Más detalles de la nueva ilustración

La nueva ilustración muestra a Frieren, protagonista de “Frieren: Beyond Journey’s End”, posando con el icónico turbante azul de la obra original, mientras que Fern sostiene el pesado marco dorado con su habitual expresión de seriedad.

A diferencia de la anterior ilustración que replicaba la obra original, en esta imagen Fern parece mostrar un cuadro terminado. Mientras ella viste su característico atuendo largo de color verde oscuro, Frieren lleva una chaqueta ocre amarillenta con mangas abombadas y una falda azul brillante.

La ilustración también incluye elementos como un baúl de viaje clásico, varios libros antiguos y el bastón mágico, decorado con una gran gema central de color carmesí.

En esta ilustración, Frieren, la elfa protagonista del manga y anime "Frieren: Beyond Journey's End" recrea la composición, vestimenta y pose de "La joven de la perla", la obra maestra del pintor Johannes Vermeer de 1665 (Foto: @FRIEREN_PR / X)

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