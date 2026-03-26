La segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) termina el 27 de marzo de 2026 después de diez emocionantes episodios. Por supuesto, los fanáticos del anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada e ilustrado por Tsukasa Abe anhelaban más capítulos, tantos, como la primera entrega, pero el Madhouse optó por reducir el número de episodios para priorizar la calidad de la animación. Así que, las aventuras de Frieren, Stark y Fern llegan a su fin, por el momento.

Tampoco se ha confirmado una tercera temporada, que podría adaptar el Arco de la Tierra Dorada (Golden Land), que abarca cerca de 28 capítulos del manga y destaca por ser más oscura e intensa. Por lo tanto, los fans tendrán que esperar un poco antes de tener noticias al respecto. Para aminorar la espera te comparto algunas series que podría ver después del final de “Frieren: Beyond Journey’s End”.

LOS ANIMES QUE DEBES VER DESPUÉS DE “FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” - TEMPORADA 2

1. Secrets of the Silent Witch

“Secrets of the Silent Witch”, basado en la serie de novelas ligeras japonesas escritas por Matsuri Isora e ilustradas por Nanna Fujimi, se desarrolla en el reino místico de Ridill, donde el territorio del Conde Kerbeck ha luchado contra poderosos dragones durante generaciones, y sigue a Monica Everett, una maga prodigio extremadamente tímida que debe infiltrarse en una academia de nobleza para proteger al segundo príncipe.

Sinopsis: “Monica Everett, la Bruja Silenciosa, es la única practicante del mundo de la Magia sin Voz, una auténtica heroína que, sin ayuda de nadie, combatió contra el Dragón Negro de la leyenda. Sin embargo, la joven portento es en realidad... ¡supertímida! Sí, resulta que aprendió Magia Sin Voz para evitar hablar en público. Sin saberlo, los Siete Sabios le han encomendado una misión secreta para proteger al Segundo Príncipe.”

2. Natsume’s Book of Friends

“Natsume’s Book of Friends” es una serie de anime sobrenatural, aclamado por la crítica, y que se centra en adolescente que puede ver espíritus y que realiza un viaje para devolver los nombres de aquellos a quienes su abuela sometió a servidumbre. Se basa en el manga homónimo escrito e ilustrado por Yuki Midorikawa.

Sinopsis: “Takashi Natsume ha visto youkai, monstruos Japoneses, toda su vida. Heredó de su abuela Reiko un libro de nombres de youkai. Estos nombres le dan al dueño poder sobre los youkai, y así él y su guardaespaldas autoproclamado, Nyanko-sensei, pasan sus días devolviendo esos nombres a sus dueños originales.”

El anime "Natsume’s Book of Friends" tiene siete temporadas, que están disponibles en Crunchyroll (Foto: Brain's Base)

3. Wistoria: Wand and Sword

Basado en la serie de manga japonesa escrita por Fujino Ōmori e ilustrada por Toshi Aoi, “Wistoria: Wand and Sword” es un anime que narra la historia de Will Serfort, un joven sin talento mágico que asiste a una academia de magia y lucha contra monstruos usando habilidades superiores con la espada, desafiando las expectativas y los prejuicios. En una buena opción para empezar este fin de semana, sobre todo porque la segunda temporada se estrena en abril.

Sinopsis: “Will es un chico muy trabajador que se inscribe en una academia de magia con la esperanza de convertirse en un gran hechicero. Por desgracia, su plan tiene un fallo crítico: que no tiene la habilidad de usar magia. Las miradas de desprecio de sus compañeros e instructores hacen que Will se desanime en ocasiones, pero sigue adelante con una fuerza de voluntad inquebrantable…”

4. To Your Eternity

“To Your Eternity” es un anime basado en un manga escrito e ilustrado por Yoshitoki Ōima que narra la historia de un ser inmortal e inanimado enviado a la Tierra. Fushi tiene la capacidad de tomar la forma de objetos y personas fallecidas con las que interactúa. El protagonista aprende a ser humano mientras experimenta el amor, el dolor y la pérdida a lo largo de siglos.

Sinopsis: “Al principio el “orbe” llegó a la Tierra. Podía hacer dos cosas: tomar la forma de cualquier cosa con la que interactuara y regenerarse para volver a la vida. El orbe se convirtió en roca, luego en lobo y finalmente en un chico, pero vaga por el mundo como un recién nacido que no sabe nada. Como niño se convierte en Fushi. Poco a poco va conociendo la amabilidad humana y Fushi no solo aprende a…”

"To Your Eternity" es una aclamada serie de drama y fantasía épica que explora la naturaleza de la humanidad a través de los ojos de un ser inmortal (Foto: Brain's Base)

5. Violet Evergarden

“Violet Evergarden” presenta la conmovedora historia de una joven exsoldado, creada únicamente para la guerra, que busca comprender el significado de las palabras “te amo”, dichas por su superior antes de separarse. El anime basado en una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Kana Akatsuki e ilustradas por Akiko Takase tiene 13 episodios que se emitieron entre enero y abril de 2018.

Sinopsis: “Acabó la guerra, y Violet Evergarden busca trabajo. Marcada e incapaz de sentir emociones, acepta ser escritora de cartas para entenderse y comprender su pasado.”

Los temas centrales de "Violet Evergarden" son la superación, pérdida, el poder de las palabras, amor y la reconstrucción personal (Foto: Kyoto Animation)

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