La segunda temporada de “Frieren: Beyond Journey’s End” (“Frieren: Más allá del final del viaje” en español) llegó a su fin el 27 de marzo de 2026, así que los fanáticos del anime basado en el manga escrito por Kanehito Yamada se preguntan si las aventuras de Frieren, Stark y Fern continuarán en una tercera temporada. A pesar de que el material original está en pausa desde octubre de 2025, aún existen varios números que podrían ser adaptados. Entonces, ¿ya se confirmó la renovación? Esto es lo que se sabe respecto a los próximos episodios.

Después de enfrentar a una bandada de dragones, quedarse un tiempo en una aldea debido a la tormenta de nieve, llegar a un acuerdo para cruzar el Lago Korridor en un ferry, y encontrar las memorias de Himmel. Frieren las consigue los protagonistas son atacados por un kraken en el penúltimo episodio de la segunda entrega.

Mientras que en el capítulo final de la temporada 2 de “Frieren: Beyond Journey’s End”, los protagonistas deben atravesar un desfiladero muy profundo. Oculta en este puente se esconde una historia secreta del pasado de Himmel y Gehen, así que Frieren y su grupo llegan a los Campos Nevados de Schmal y aceptan una misión para cazar monstruos y ganar dinero.

Fern en una escena del décimo episodio de la segunda temporada de "Frieren: Beyond Journey's End" (Foto: Madhouse)

“FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es sí. Para alegría de los fans, “Frieren: Beyond Journey’s End” fue renovada para una tercera temporada el 27 de marzo de 2026. También se anunció que la nueva entrega ya está en producción. Pero eso no es todo. Además, se confirmó la fecha de estreno y el arco del manga que se adaptará.

A pesar de que surgieron algunas dudas, debido a la pausa indefinida del manga y a algunas críticas por los nuevos capítulos, el anime sobre la vida de una maga elfa inmortal, tras derrotar al Rey Demonio junto a su grupo de héroes humanos continuará en una tercera temporada.

Tomoya Kitagawa se encargó de la dirección de la segunda entrega, producida por el estudio de animación MADHOUSE, mientras que Tomohiro Suzuki se encargó de la composición, Maru Takase, Keisuke Kojima y Yuri Fujinaka de los diseños de personajes y Evan Call de la música. Hasta el momento, no se ha confirmado si el mismo equipo está detrás de los nuevos episodios.

¿Cuándo se estrenará la temporada 3 de “Frieren: Beyond Journey’s End”? La nueva entrega del popular anime llegará en octubre de 2027, pero aún es pronto para conocer la fecha exacta.

¿Qué arcos del manga se adaptarán en la temporada 3 de “Frieren: Beyond Journey’s End”? Finalmente, se ha confirmado que los próximos capítulos adaptarán el aclamado Arco de la Tierra Dorada (Golden Land)

Dicho arco abarca cerca de 28 capítulos del manga, destaca por un tono más oscuro, intenso y se centra en el pasado de Macht y el desarrollo de Denken.

¿Qué pasará con Frieren en la tercera temporada de "Frieren: Beyond Journey's End", que se estrena en 2027? (Foto: Madhouse)

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