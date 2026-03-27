“Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) hizo historia en 2025 al convertirse en la película de anime más taquillera de todos los tiempos, además, rompió récords en Japón como la segunda más exitosa, superando a “El viaje de Chihiro”, y se coronó como la cinta extranjera más taquillera en Estados Unidos. Por lo tanto, los fanáticos esperan con ansias su llegada al streaming para volver a ver la primera entrega de la trilogía de películas que adapta el arco final del manga de Koyoharu Gotōge.

Debido al éxito de la película, que recaudó más de 770 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, de los cuales más de 136 millones provinieron de los cines norteamericanos, se reestrenó en cines de Japón, EE.UU. y otros países. Por lo tanto, los fans aún tendrán que esperar un poco más para verla desde la comodidad de su casa. Por lo pronto, pueden disfrutar de la anterior película de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”.

Se trata de “Demon Slayer: Mugen Train”, la secuela directa de la primera temporada y la primera adaptación cinematográfica de la serie. Al igual que “Infinity Castle”, rompió múltiples récords, incluyendo el mejor fin de semana de estreno en varios territorios y siendo la cinta de anime más vista del mundo en su momento.

Rengoku Kyojuro es uno de los protagonistas de "Demon Slayer: Mugen Train", que recaudó más de 512,7 millones de dólares en todo el mundo (Foto: Aniplex Toho)

¿CÓMO VER “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN” GRATIS EN STREAMING?

“Demon Slayer: Mugen Train” está disponible para streaming principalmente en Netflix, Crunchyroll, y Amazon Prime Video. También se puede encontrar en Apple TV y Disney+. Para ver la popular película anime en alguna de estas plataformas es necesario una suscripción. Sin embargo, ahora puedes verla de manera gratuita.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train” ya está disponible gratis en Norteamérica a través de una plataforma gratuita con publicidad llamada Amasian TV, que ofrece anime, dramas coreanos y películas chinas, así como noticias asiáticas, deportes y documentales, entre otros contenidos.

Por lo tanto, los espectadores pueden acceder a ella al instante sin necesidad de crear una cuenta. La película del 2020 está disponible tanto la versión original japonesa como el doblaje al inglés en formatos VOD y FAST.

“Demon Slayer: Mugen Train” también hizo historia porque fue la primera producción no estadounidense que encabezó la taquilla mundial anual (Foto: Aniplex Toho)

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, “tras completar su entrenamiento de rehabilitación, Tanjiro y sus compañeros llegan a su próxima misión en el Tren Mugen, donde han desaparecido más de 40 personas. Junto con uno de los espadachines más poderosos de la Cofradía de Matademonios, el hashira de las llamas, Kyojuro Rengoku, se enfrentan a la pesadilla que se vive a bordo.”

“Demon Slayer: Mugen Train” continúa la historia de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke tras los eventos de la primera temporada. En esta película, los protagonistas se unen al Pilar de la Llama, Kyojuro Rengoku, para combatir al demonio Enmu a bordo de un tren, protegiendo a los pasajeros de sus sueños hipnóticos.

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