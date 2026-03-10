Después del exitoso regreso de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) a los cines de Japón, Estados Unidos y otros países, la película anime continúa recaudando reconocimientos. El último fue en la edición 53 de los Premios Saturn, que se celebró el 8 de marzo de 2026 en el Hilton Universal City de Los Ángeles, con Joel McHale como anfitrión. ¿Quieres conocer más detalles del premio que ganó la primera entrega de la trilogía que adapta el arco final del manga original de Koyoharu Gotōge.

En enero del 2026 se anunció que la primera película de la trilogía que marca el final de la historia de Tanjiro Kamado y los miembros del Cuerpo de Cazadores de Demonios fue nominada en la categoría de Mejor película de animación internacional de los Saturn Awards junto a “Attack on Titan the Movie: The Last Attack”, “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “The Colors Within”, “Ne Zha 2” y “Stitch Head”.

El 8 de marzo, “Demon Slayer: Infinity Castle” se convirtió en el ganador de los premios que reconocen las mejores películas y programas de televisión de ciencia ficción, terror y fantasía del año.

Por otro lado, “Solo Leveling Temporada 2 -Arise from the Shadow” compitió en la categoría de Mejor Serie o Evento de Televisión Animado, pero perdió ante “Predator: Killer of Killers” en los Premios Saturn 2026.

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito" superó los 740 millones de dólares en taquilla a nivel mundial hacia finales de 2025 (Foto: Ufotable / TOHO)

LOS OTROS PREMIOS QUE HA GANADO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

“Demon Slayer: Infinity Castle” también ha ganado Anime del Año (cine) en el Tokyo Anime Award Festival 2026, así comoe Mejor Película Animada, y un reconocimiento especial “Animation is Cinema” en los Astra Film Awards.

Además consiguió el “Premio a la Excelencia” junto con “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”, “100 Meters”, “Peleliu: Guernica of Paradise” y “Detective Conan: One-eyed Flashback”. También ganó el premio honorífico “Animación es Cine” en la novena edición anual de los Premios Astra.

Cada uno de los premios que ha ganado “Demon Slayer: Infinity Castle”:

Saturn Awards (53.ª edición): Ganadora de la categoría “Mejor Película de Animación Internacional”.

Tokyo Anime Award Festival 2026 (TAAF): Ganadora del premio “Anime del Año” en la categoría cinematográfica.

Astra Film Awards (9.ª edición): Premio especial “Animation is Cinema” por su impacto cinematográfico.

Hochi Film Awards 2025: Ganadora del premio a Mejor Obra de Anime.

Critics Choice Awards 2025: Ganadora del Premio Internacional de la Animación.

Premios de la Academia de Japón 2026: Reconocimiento destacado por su aporte técnico.

"Solo Leveling", exitoso anime basado en la novela web de Chugong, fue superado por “Predator: Killer of Killers” en los Premios Saturn 2026 (Foto: A-1 Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí