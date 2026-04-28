El éxito mundial de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) representa una gran hazaña para los animes y permite que otros títulos tengan más visibilidad. A pesar de los récords, reconocimientos y premios que la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, no ha logrado superar a su predecesora, “Demon Slayer: Mugen Train”, como la película más taquillera de la historia de Japón. ¿Por qué?

Después de 266 días en cines, “Demon Slayer: Infinity Castle” recaudó más de 40.200 millones de yenes en la taquilla de Japón, aproximadamente 252,46 millones de dólares estadounidenses. Mientras que, “Mugen Train”, que se estrenó originalmente en los cines japoneses el 16 de octubre de 2020 y recaudó 40.750 millones de yenes (255,3 millones de dólares).

Sin embargo, en la taquilla mundial la cosas cambian. “Infinity Castle” ha recaudado más de 802 millones de dólares, con lo que supera ampliamente los 512 millones de dólares que alcanzó “Mugen Train”. Actualmente, es la película de anime más taquillera de la historia en todo el mundo. Entonces, ¿por qué se dice que no lo ha “superado” del todo?

En Japón, "Demon Slayer: Infinity Castle" superó los hitos de los 10 mil, 20 mil y 30 mil millones de yenes en menos tiempo que "Mugen Train" (Foto: Ufotable)

RAZONES POR LAS QUE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” NO HA LOGRADO SUPERAR A “MUGEN TRAIN”

Una de las razones por las que “Demon Slayer: Infinity Castle” no ha logrado superar a “Kimetsu no Yaiba: Mugen Train” es que la primera es parte de una trilogía y adapta múltiples batallas simultáneas, lo que puede dispersar el impacto emocional. Mientras que la segunda, se centra en la emotiva historia de un solo Pilar (Rengoku), lo que la convirtió en un evento cinematográfico único y conclusivo que capturó todo el furor post-pandemia.

En “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle”, pilares (Hashira) y Tanjiro irrumpen en la fortaleza dimensional de Muzan Kibutsuji. Esta película ofrece duelos intensos contra las Lunas Superiores en un laberinto cambiante, se caracteriza por batallas intensas, flashbacks emotivos y alta calidad visual, asimismo, se centra en la adrenalina y la superación de los cazadores ante la oscuridad.

Por su parte, “Kimetsu no Yaiba: Mugen Train” es una secuela directa de la primera temporada del anime y sirve de puente hacia el Arco del Distrito del Entretenimiento. La misión de Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y Kyojuro Rengoku es derrotar a Enmu, una Luna Inferior que manipula sueños y se fusiona con el tren. La trama destaca por la épica batalla final de Rengoku contra Akaza, la tercera Luna Superior, y su sacrificio para salvar a más de 200 pasajeros.

La misión de los protagonistas se completa y da paso a otra parte de la popular historia de Koyoharu Gotōge, pero en el caso de “Demon Slayer: Infinity Castle”, aún restan dos películas (sin fecha de estreno oficial) para cerrar ese arco. Algo que no convence a varios fanáticos.

Además, Ufotable busca superar el estándar técnico establecido por “Mugen Train”, lo que implica batallas mucho más complejas (cambios de escenario, 3D), haciendo el proceso más exigente y alargando el tiempo de espera por las secuelas.

Incluso, algunos fans señalaron en foros como Reddit que, aunque la animación de “Infinity Castle” es increíble, la música o el ritmo de esta entrega se sintieron menos “innovadores” comparados con el impacto emocional de la pelea de Rengoku. ¿Estas de acuerdo con esto?

"Demon Slayer: Mugen Train" se estrenó originalmente en los cines de Japón el 16 de octubre de 2020 y recaudó 40.750 millones de yenes (255,3 millones de dólares) (Foto: Ufotable)

RÉCORDS QUE HA CONSEGUIDO “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”

Récords Globales

Película internacional más taquillera en EE. UU.: Superó el récord de 25 años que ostentaba “El Tigre y el Dragón”, alcanzando más de $128.5 millones en Norteamérica.

Mayor estreno internacional en EE. UU. y Canadá: Logró el mejor fin de semana de apertura para una película extranjera, superando a “Pokémon: The First Movie”.

Quinta película más taquillera de 2025: Se posicionó en el top global anual tras superar los $740 millones de dólares en recaudación mundial.

Récords en Japón

Velocidad de recaudación: Fue más rápida que Mugen Train en alcanzar hitos clave. Por ejemplo, llegó a los 10 mil millones de yenes en solo 8 días.

Tercera película más vista de la historia: Con más de 27 millones de entradas vendidas, superó a “Titanic” en asistencia de espectadores en cines japoneses.

Segunda película más taquillera en Japón: Al 15 de abril de 2026, acumulaba más de 40,200 millones de yenes.

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