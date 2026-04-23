“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” tiene una nueva sorpresa para sus fanáticos. Más de uno espera novedades sobre la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), o al menos la llegada al streaming de la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge. No obstante, no se trata de eso sino de una nueva ilustración de uno de los personajes principales de la serie.

Ufotable, el estudio de animación detrás de la adaptación de la historia de Tanjiro Kamado, un joven de buen corazón que busca vengar a su familia masacrada por demonios y curar a su hermana Nezuko, y se une al Cuerpo de Exterminio para combatir a peligrosas criaturas como Muzan Kibutsuji, publica ilustraciones temáticas para celebrar ocasiones especiales, como Navidad, Año Nuevo, San Valentín, o los cumpleaños de los personajes principales.

Por lo tanto, en abril de 2026, le tocó el turno a Inosuke Hashibira, quien celebró su cumpleaños el martes 22. A continuación, te comparto la imagen que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” compartió y los detalles sobre este querido personaje.

Inosuke Hashibira es un asesino de demonios y fiel compañero de Tanjiro Kamado en “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” (Foto: Ufotable)

LA NUEVA ILUSTRACIÓN DE INOSUKE HASHIBIRA DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”

A diferencia de la habitual apariencia salvaje de Inosuke Hashibira, en esta nueva imagen conmemorativa de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, el compañero leal de Tanjiro se muestra tierno y festivo, además no lleva su característica máscara de jabalí. En su lugar, se aprecia su rostro juvenil con cabello oscuro y puntas azules.

Inosuke viste un traje elegante de color blanco y azul claro, y sostiene un ramo de flores. Se trata de una adorable versión chibi (es una forma de dibujo japonés que transforma personajes en versiones pequeñas, tiernas, con cabezas grandes y cuerpos pequeños) del emblemático personaje.

En dicha imagen, el personaje está enmarcado por un arco decorado con globos azules en forma de corazón. Los globos tienen los mensajes “Happy Birthday” e “Inosuke.H 4.22”.

Esta imagen es un cartel conmemorativo por el cumpleaños de Inosuke Hashibira de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", que se celebra el 22 de abril (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES INOSUKE HASHIBIRA DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

Si eres fan de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, sin duda conoces cada detalle de la historia de Inosuke Hashibira. Pero no está de más recordar las principales características de este personaje que tendrá una gran pelea en la secuela de “Demon Slayer: Infinity Castle”.

Inosuke fue criado por un jabalí en las montañas, lo que le dio una personalidad salvaje e instintiva. El cazador de demonios fue abandonado por su madre, Kotoha, quien huía del demonio Doma.

Posee una flexibilidad extrema (capaz de dislocar sus articulaciones) y un sentido del tacto agudizado, además, es el creador de la Respiración de la Bestia (derivada de la Respiración del Viento), y usa dos espadas Nichirin astilladas.

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