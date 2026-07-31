Después de un capítulo cargado de tensión, protagonizado por la liberación de Loki, el anime “One Piece” llega a un nuevo episodio (#1172), el cual promete llevar el arco de Elbaph a un terreno todavía más oscuro. Así, si eres de los que sigue la serie semana a semana en Crunchyroll, aquí te cuento todo lo que necesitas saber para no perderte este estreno: fecha exacta de lanzamiento, horario confirmado y el acceso directo al simulcast oficial en la famosa plataforma de streaming. ¡Presta atención!

Vale precisar que el adelanto oficial del capítulo muestra que las llamas se extienden por Elbaph mientras varios niños de la isla comienzan a quedarse dormidos de forma misteriosa.

Asimismo, Robin y Chopper se topan con un grupo de monstruos gigantes cuyo origen todavía no se explica.

En ese sentido, este fenómeno estaría relacionado con los Caballeros de Dios, el grupo que ha operado en las sombras a lo largo de todo el arco y cuyo plan recién empieza a revelarse.

De esta manera, el episodio 1172 se perfila como una pieza clave para entender qué papel jugará Loki ahora que está libre.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1172 DE “ONE PIECE”?

Bajo el título “Monsters Appear in Elbaph - ‘What I Fear Most’” (en español: “Aparecen monstruos en Elbaph: ‘Lo que más temo’”), el episodio se estrena el domingo 2 de agosto del 2026.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1172 DE “ONE PIECE”?

El capítulo se lanza inicialmente por la señal Fuji TV, a las 11:15 p.m. (hora japonesa).

Por otro lado, el simulcast internacional en Crunchyroll llega el mismo día, de acuerdo con la siguiente programación:

Horario Países Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 2 de agosto México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 2 de agosto Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 2 de agosto Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 2 de agosto Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 2 de agosto España 6:00 p.m. del domingo 2 de agosto

Importante: los subtítulos oficiales suelen activarse con desfase, entre 30 y 45 minutos después de la emisión del episodio, así que vale la pena considerar ese margen si prefieres verlo ya con traducción al español.

Además, es clave recordar que estos horarios son referenciales, ya que los lanzamientos en formato simulcast pueden registrar pequeños retrasos antes de que el capítulo quede visible en el streaming.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1172 DE “ONE PIECE”?

Crunchyroll sigue siendo la plataforma principal para ver el episodio apenas se transmite en Japón.

Y es que el servicio cubre Norteamérica, Sudamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Jaguar D. Saul, Nico Robin y Tony Tony Chopper en una escena del episodio 1172 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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