Tras el lanzamiento del episodio 1171 de “One Piece”, el arco de Elbaph del anime entra en una fase clave para quienes lo siguen en la plataforma de streaming Crunchyroll. Y es que la adaptación del manga de Eiichirō Oda regresó a las pantallas este 2026 con un nuevo formato de emisión, el cual reordenó la manera en la que se programaba la serie semana a semana. Así, ahora vale la pena tener claro cuántos capítulos faltan y cómo queda el calendario de estreno de la ficción en lo que resta del año.

Vale precisar que el arco de Elbaph arranca justo después de que la tripulación protagonista escapa de la isla futurista Egghead y pone rumbo a la tierra de los gigantes.

Allí se producen reencuentros muy esperados por el fandom y se revelan nuevos datos sobre el pasado del universo “One Piece”, siempre en la búsqueda del tesoro que le da nombre a la franquicia.

¿CUÁNTOS EPISODIOS QUEDAN DEL ARCO DE ELBAPH DEL ANIME “ONE PIECE” ESTE 2026?

Tal como revela Final Weapon, el arco de Elbaph del anime contempla 26 episodios en total para este año, divididos en dos bloques de 13 capítulos cada uno.

Así, el primer bloque se completó entre abril y junio del 2026.

Y, del segundo bloque, ya se estrenó el episodio 16 (#1171) el pasado domingo 26 de julio, por lo que quedan por emitirse los siguientes capítulos de “One Piece”:

Episodio 17 (#1172): domingo 2 de agosto del 2026

domingo 2 de agosto del 2026 Episodio 18 (#1173): domingo 9 de agosto

domingo 9 de agosto Episodio 19 (#1174): domingo 16 de agosto

domingo 16 de agosto Episodio 20 (#1175): domingo 23 de agosto

domingo 23 de agosto Episodio 21 (#1176): domingo 30 de agosto

domingo 30 de agosto Episodio 22 (#1177): domingo 6 de septiembre

domingo 6 de septiembre Episodio 23 (#1178): domingo 13 de septiembre

domingo 13 de septiembre Episodio 24 (#1179): domingo 20 de septiembre

domingo 20 de septiembre Episodio 25 (#1180): domingo 27 de septiembre

domingo 27 de septiembre Episodio 26 (#1181): domingo 4 de octubre del 2026

Es decir, tras la emisión de los 10 capítulos que aún quedan pendientes, la producción cerrará su calendario de estrenos de este año en Crunchyroll.

De esta manera, el anime quedará a la espera de la siguiente tanda de episodios que prepare Toei Animation y sus socios de distribución.

MIRA EL OPENING DEL ARCO DE ELBAPH DE “ONE PIECE”

¿CÓMO VER EL ARCO DE ELBAPH DEL ANIME “ONE PIECE”?

Crunchyroll transmite “One Piece” en Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Europa, Medio Oriente, el subcontinente indio, el sudeste asiático, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

Por lo tanto, para disfrutar de la ficción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

Cabe resaltar que Netflix también incorpora los episodios del arco de Elbaph de la serie, aunque con una semana de retraso respecto al estreno en Crunchyroll, cada sábado.

Importante: en Japón, la transmisión del show televisivo está a cargo de Fuji TV.

Los miembros de la tripulación de los Sombrero de Paja en la legendaria isla de los gigantes, Elbaph, en una escena del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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