Como cada año desde 2017, el aniversario del legendario y longevo manga de Eiichiro Oda se celebra con el “One Piece Day”, un evento de dos días con anuncios, conciertos y transmisiones mundiales. Los organizadores Bandai Namco, Shueisha y Toei Animation revelaron que este año se realizará los días 22 y 23 de agosto en el centro de convenciones Makuhari Messe de Japón. Asimismo, compartieron el cronograma completo, los detalles de la transmisión global gratuita por YouTube y más.

El espectáculo incluirá actuaciones en vivo de los intérpretes de los temas principales, entre ellos, Hiroshi Kitadani, Maki Otsuki, Aina The End y 36km/h . Mientras que el panel de voces incluirá a Mayumi Tanaka (Luffy), Kazuya Nakai (Zoro), Akemi Okamura (Nami), Kappei Yamaguchi (Usopp), Hiroaki Hirata (Sanji), Ikue Ōtani (Chopper), Yuriko Yamaguchi (Nico Robin) y más.

“One Piece Day 2026” también revelará los resultados de la encuesta de popularidad de personajes del TOP 100 MUNDIAL. Los puestos 100 al 31 se anunciarán el sábado 22 de agosto, mientras que el ansiado Top 30 se develará el domingo 23 de agosto.

El "One Piece Day 2026" se celebrará los días 22 y 23 de agosto de 2026 en el recinto Makuhari Messe de Japón, con transmisiones globales en vivo por el canal oficial de YouTube (Foto: Toei Animation)

CALENDARIO COMPLETO DEL “ONE PIECE DAY 2026”

Sábado, 22 de Agosto: Premium Eve

La primera jornada se enfoca en la apertura oficial y el inicio de las grandes actualizaciones globales.

18:15 – 18:25 JST: Apertura del evento de One Piece Day 2026

18:25 – 19:45 JST: La primera parte de los resultados del WORLD TOP 100 (Puestos del 100 al 31).

Domingo, 23 de Agosto: Main Event

El día central concentra los anuncios del anime, novedades comerciales y presentaciones en vivo.

10:30 – 10:40 JST: Panel de apertura del segundo día.

10:40 – 11:40 JST: Revelación final del WORLD TOP 100 (Puestos del 30 al 1).

11:40 – 11:50 JST: ONE PIECE NEWS - Parte 1.

12:30 – 12:40 JST: ONE PIECE NEWS - Parte 2.

12:40 – 13:25 JST: Panel especial del juego de cartas (ONE PIECE CARD GAME).

14:10 – 14:20 JST: ONE PIECE NEWS - Parte 3.

14:20 – 15:15 JST: Finales del 8th ONE PIECE Knowledge King – Paramount War.

15:45 – 16:45 JST: Panel del elenco de voz del anime: Especial del Arco de Elbaph.

17:15 – 18:30 JST: Concierto especial en vivo y clausura oficial.

FECHA Y HORA DEL “ONE PIECE DAY 2026”

La transmisión del “One Piece Day 2026” estará disponible el 22 de agosto de 18:15 a 19:45 JST (de 5:15 a 6:45 Hora del Este) y el 23 de agosto de 10:30 a 18:30 JST (desde las 21:30 del 22 de agosto hasta las 5:30 del 23 de agosto) gratuitamente en YouTube.

LOS ASISTENTES AL PANEL DEL ELENCO DE VOCES DE “ONE PIECE DAY 2026”

Mayumi Tanaka (Luffy)

Kazuya Nakai (Zoro)

Akemi Okamura (Nami)

Kappei Yamaguchi (Usopp)

Hiroaki Hirata (Sanji)

Ikue Otani (Chopper)

Yuriko Yamaguchi (Robin)

Subaru Kimura (Franky)

Katsuhisa Houki (Jinbe)

Tsuyoshi Koyama (Hajrudin)

Eiji Takemoto (Stansen)

Ayane Sakura (Gerd)

Masaya Takatsuka (Goldberg)

Ryota Takeuchi (Rodo)

Kenjiro Tsuda (San Trébol)

La edición 2026 de la encuesta mundial WORLD TOP 100 de "One Piece" revelará sus resultados finales durante el "One Piece Day 2026" (Foto: Shueisha)

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