La temporada de verano de anime 2026 ya empezó y uno de los títulos que ya estrenó su primer episodio es “Black Torch”, que sigue a Jiro Azuma, un joven descendiente de shinobis con la habilidad única de hablar con los animales. Luego de acoger una misterioso gato herido que resulta ser Rago, un poderoso espíritu demoníaco (mononoke), su vida cambia, ya que se fusiona con él para salvarlo y detener una mayor amenaza. Entonces, ¿cuántos episodios tendrá? ¿Cuándo se estrenarán?

Basada en el manga creado por Tsuyoshi Takaki, la serie es producida por 100Studio se sumerge en una guerra oculta entre la humanidad y los espíritus. Además, profundiza en los secretos del espionaje japonés, la dinámica de simbiosis de sus protagonistas y la estructura de su universo sobrenatural.

“Black Torch” tiene como director a Kei Umabiki, mientras que Gigaemon Ichikawa se encarga de la composición de la serie, Go Suzuki, del diseño de personajes, Sachi Takahashi y Seiko Imaizumi, de la dirección de arte, Hijiro Yamamoto, de la dirección de fotografía, y Masato Yoshitake, de la edición.

Cada capítulo del anime "Black Torch" se lanza simultáneamente tanto en su versión subtitulada como con doblaje (Foto: 100Studio)

¿CÓMO VER “BLACK TORCH”?

El primer episodio de “Black Torch” se estrenó el sábado 4 de julio de 2026 en Crunchyroll, que se encarga de la distribución internacional del anime. Cada semana se emite un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver el anime de acción sobrenatural y ninjas solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BLACK TORCH”?

La primera temporada de “Black Torch”, que enfrenta a los personajes con las estrictas reglas de una organización gubernamental secreta, tiene 12 episodios.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “BLACK TORCH”

Episodio 1: 4 de julio de 2026 (Ya disponible)

Episodio 2: 11 de julio de 2026

Episodio 3: 18 de julio de 2026

Episodio 4: 25 de julio de 2026

Episodio 5: 1 de agosto de 2026

Episodio 6: 8 de agosto de 2026

Episodio 7: 15 de agosto de 2026

Episodio 8: 22 de agosto de 2026

Episodio 9: 29 de agosto de 2026

Episodio 10: 5 de septiembre de 2026

Episodio 11: 12 de septiembre de 2026

Episodio 12: 19 de septiembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “BLACK TORCH”?

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 3:00 p.m.

TRÁILER DE “BLACK TORCH”

¿DE QUÉ TRATA “BLACK TORCH”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Crunchyroll, en “Black Torch”, “Jiro Azuma no es un estudiante de preparatoria cualquiera. Descendiente de ninjas y entrenado en el arte shinobi, también puede hablar con los animales. Tras encontrarse con un gato herido llamado Rago, descubre que en realidad es la legendaria Estrella Negra de la Perdición. Junto a la Oficina de Espionaje, ambos deberán enfrentarse a hordas de mononoke.”

REPARTO DE VOCES DE “BLACK TORCH”

Jiro Azuma: Ryota Suzuki (conocido por interpretar a Ryusui en Dr. Stone).

Rago: Yoji Ueda (voz de Eisen en Frieren: Beyond Journey’s End).

Ichika Kishimojin: Sayaka Senbongi (voz de Haru en Beastars).

Reiji Kirihara: Junya Enoki (voz de Yuji Itadori en Jujutsu Kaisen).

Ryosuke Shiba: Junichi Suwabe (voz de Yami Sukehiro en Black Clover).

Hana Usami: Reina Ueda (voz de Rezen en Demon Slayer).

Amagi: Toshiyuki Morikawa (voz de Minato Namikaze en Naruto Shippuden).

Koga: Nobuhiko Okamoto (voz de Bakugo en My Hero Academia).

La primera temporada de "Black Torch" contará con un total de 12 episodios que se emitirán de forma consecutiva durante la temporada de verano de 2026 (Foto: 100Studio)

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