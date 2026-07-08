Además de sumar animes como “Daemons of the Shadow Realm” a su catálogo en julio de 2026, Netflix también incluye producciones originales como “Chainsmoker Cat”, “Sparks of Tomorrow” y “Thunder 3”. Anteriormente compartimos información sobre los dos primeros, así que es el turno de la serie que narra la historia de Pyontarō, Hiroshi y Tsubame, tres chicos comunes y corrientes, se embarcan en una extraordinaria aventura luego de que la hermanita de uno de ellos se extravía. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto de voces?

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Basado en el aclamado manga de Yuki Ikeda, serializado en la revista Monthly Shonen Magazine de Kodansha y que consiguió una nominación al premio Next Manga Award 2022, “Thunder 3” se perfila como uno de los proyectos más disruptivos de la animación reciente, asimismo, promete romper los esquemas tradicionales del género de ciencia ficción y supervivencia.

Esta serie producida por el estudio de animación UNEND y dirigida por Hiroyuki Seshita destaca por sus personajes con un diseño extremadamente caricaturesco, simple y plano (estilo kodomo o infantil) que interactúan en un entorno hiperrealista, tridimensional y cinemático.

"Thunder 3" es un anime de ciencia ficción, misterio y acción que sigue a tres amigos de secundaria que se enfrentan a amenazas extraterrestres (Foto: Netflix/ UNEND)

¿DE QUÉ TRATA “THUNDER 3”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Thunder 3’ narra la historia del vínculo inquebrantable entre tres amigos de la infancia que se embarcan en una búsqueda desesperada de una chica desaparecida. La serie sigue a Pyontaro, un estudiante de secundaria común y corriente, y a sus dos mejores amigos, Tsubame y Hiroshi, un trío conocido como los Tres Pequeños.

Sus vidas dan un vuelco cuando Futaba, la alegre hermana menor de Pyontaro, desaparece repentinamente. Unidos para encontrarla, su búsqueda se convierte rápidamente en una profunda aventura que los lleva mucho más allá de su imaginación.”

Por lo visto en el tráiler, la pequeña Futaba está obsesionada con su hermano mayor, aunque a Pyontaro le parece un poco molesto, se preocupa mucho por ella, así que tras su desaparición, busca la manera de traerla de vuelta. Sus mejores amigos, Tsubame y Hiroshi, se unen a la emocionante aventura.

¿CÓMO VER “THUNDER 3”?

“Thunder 3” se estrena el miércoles 8 de julio de 2026 (9 de julio en Japón) en Netflix. Cada semana se emitirá un nuevo episodio de esta serie.

Por lo tanto, para ver el anime que promete cuestionar el rol del héroe solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THUNDER 3”

REPARTO DE VOZ DE “THUNDER 3”

Sayumi Suzushiro le da voz a Pyontaro

Natsumi Kawaida le da voz a Tsubame

Eri Akiyama le da voz a Hiroshi

Honoka Mitsubachi le da voz a Futaba

Kenjiro Tsuda le da voz a Ali

Yūki Kaji le da voz a Mizuno

Reina Ueda le da voz a Rena

Honoka Mitsubachi le da voz a Futaba en el anime "Thunder 3", que se estrena el 8 de julio de 2026 (Foto: Netflix/ UNEND)

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