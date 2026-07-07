La Anime Expo 2026 es la convención más grande de Norteamérica dedicada a la cultura pop japonesa que se realizó en el Centro de Convenciones de Los Ángeles del 2 al 5 de julio de 2026, reunió a miles de fanáticos con la industria para disfrutar de más de 1,000 horas de programación e incluyó varios anuncios importantes sobre populares series como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “Solo Leveling”, “The Apothecary Diaries” y “Black Clover”. Sobre la primera se confirmó la fecha de estreno en streaming de la última película del anime.

Un año después de su estreno en los cines de Japón, el 18 de julio de 2025, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) llegará a Crunchyroll, plataforma de streaming en la que estará disponible a partir del 28 de julio de 2026.

Aunque también se anunció que llegará a Netflix en la misma fecha, se aclaró que únicamente estará disponible en la plataforma de streaming de la N roja para los fanáticos de Asia, excluyendo Japón, China continental e India.

Se trata de la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, por lo tanto, los fans de la historia de Tanjiro Kamado y Cuerpo de Cazadores de Demonios también esperaban alguna novedad sobre la secuela. ¿la obtuvieron?

Durante la Anime Expo 2026 se confirmó que "Demon Slayer: Infinity Castle", la primera película de la trilogía final llegará a la plataforma de Crunchyroll en menos de un mes (Foto: Ufotable)

LA DECEPCIONANTE ACTUALIZACIÓN SOBRE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2

Aunque el panel oficial de esta serie en la Anime Expo 2026 se llamó “Celebrate the World of Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle” (también registrado en las presentaciones de la plataforma como “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Celebration”), los fans mantenían la esperanza de obtener alguna actualización sobre la tan esperada segunda parte.

Pero eso no ocurrió. El evento que tuvo lugar el viernes 3 de julio de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles, y contó con la participación de los actores de voz originales en japonés: Natsuki Hanae (Tanjiro), Takahiro Sakurai (Giyu) y Saori Hayami (Shinobu), no compartió información alguna sobre la secuela.

Tal vez la fecha de estreno de “Demon Slayer: Infinity Castle” - Parte 2 era mucho pedir, pero al menos, se esperaba una imagen o un video promocional. En cualquier caso, aún hay otros eventos de anime que podrían ser el escenario perfecto para un importante anuncio. Uno de ellos es el Jump Festa, que se celebra cada diciembre.

A pesar de que no se ha revelado información sobre la secuela, el material original incluye información relevante como las peleas más emocionantes de la próxima película. (Lo siguiente se puede considerar spoiler si no has revisado el manga).

Luego de luchar contra Shinobu Kocho, en la secuela de "Demon Slayer: Infinity Castle" el poderoso demonio se enfrenta a Inosuke Hashibira y Kanao Tsuyuri (Foto: Ufotable)

¿QUIÉNES SE ENFRENTAN EN “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” - PARTE 2?

La segunda película de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” adaptará los combates más devastadores y sangrientos contra las Lunas Superiores de mayor rango.

Kanao Tsuyuri e Inosuke Hashibira vs. Douma: El emotivo y despiadado duelo contra la Luna Superior Dos para vengar a las hermanas Kocho.

Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro vs. Nakime: Los Pilares del Amor y la Serpiente intentando neutralizar a la Luna Superior Cuatro, quien controla toda la estructura del Castillo Infinito.

Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa y Genya vs. Kokushibou: El choque definitivo y clímax central de esta segunda película contra la imponente Luna Superior Uno.

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