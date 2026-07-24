Desde su estreno, el 18 de julio de 2025 en Japón y en septiembre en Estados Unidos, Latinoamérica y otros países, “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) se convirtió en un fenómeno histórico absoluto, acumulando más de 795 millones de dólares a nivel global y alcanzando hitos en los mercados más importantes del mundo. Pero hay un récord que no ha conseguido. De hecho, ha sido superado por la anterior película de la serie, un ícono del anime de los 90 que no es muy popular entre el público occidental y el nuevo lanzamiento de fenómeno kawaii del anime.

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Aunque a nivel internacional también consiguió varios reconocimientos, en Japón, la primera película de la trilogía que marca el final de la serie de manga shōnen de Koyoharu Gotōge alcanzó los 10 mil millones de yenes en tan solo 8 días, batiendo el récord previo de 10 días que ostentaba su precuela “Demon Slayer”: Mugen Train”.

“Demon Slayer: Infinity Castle” rozó los 40 mil millones de yenes en la taquilla japonesa, consolidando su lugar en el podio de las películas más vistas de la historia del país junto a “El viaje de Chihiro”. Además, registró un récord de 40 funciones diarias en cines de Japón durante su año de estreno en 2025. Precisamente, esta última marca es la que ha sido ampliamente superada por otras franquicias.

LAS PELÍCULAS ANIME QUE HAN SUPERADO A “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN ESTE RÉCORD

1. Detective Conan: Fallen Angel of the Highway

Uno de los récords que la franquicia “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ostentaba fue superado por un icono del anime de los 90 que no es muy popular entre el público occidental. Se trata de “Detective Conan”, que estrenó su vigésima novena película el 10 de abril de 2026.

La película número 29 de la franquicia basada en el manga escrita e ilustrada por Gōshō Aoyama contó con un total de 59 proyecciones en el cine T-Joy Yokohama el día de su estreno.

“Detective Conan: Fallen Angel of the Highway”, la película 29 de la franquicia, se estrenó el 10 de abril de 2026 y contó con 59 funciones (Foto: TMS Entertainment)

2. Demon Slayer: Mugen Train

El 16 de octubre de 2020, Toho Cinemas Shinjuku proyectó “Demon Slayer: Mugen Train” un total de 42 veces en 24 horas. Con lo que superó a “Infinity Castle”, que se proyectó hasta 40 veces en un solo día.

Alcanzó más de 730 millones de dólares a nivel global y logró recaudar 1.3 mil millones de yenes en su primer día y 4.6 mil millones en su primer fin de semana. Y lidera la lista de las películas más taquilleras en la historia de Japón.

Kyōjurō Rengoku es uno de los personajes más importantes de "Demon Slayer: Mugen Train", película que batió récords de taquilla en Japón y el resto del mundo (Foto: Ufotable) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

3. Chiikawa: The Secret of Mermaid Island

La película anime “Chiikawa: The Secret of Mermaid Island”, que adapta el popular arco del manga de Nagano donde Chiikawa, Hachiware y Usagi viajan a una isla misteriosa atraídos por recompensas y conocen a Siren, una aterradora sirena gigante con un peligroso canto, se estrenó el 24 de julio de 2026 en los cines de Japón y tiene programada un total 41 proyecciones en el TOHO Cinemas Shinjuku.

Esta cinta aún no tiene fecha de estreno internacional, pero puedes ver la serie anime “Chiikawa”, producida por estudio Doga Kobo (“Oshi no Ko”) desde 2022, en plataformas de streaming como Netflix.

Usagi, Hachiware y Chiikawa son personajes clave de la franquicia japonesa "Chiikawa", que estrenó su nueva película anime el 24 de julio de 2026 (Foto: CygamesPictures)

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