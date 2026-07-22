Sung Jinwoo regresa con más emocionantes aventuras, pero no en una tercera temporada de “Solo Leveling” como la mayoría de fans esperaban. En su lugar, se anunció una película anime que promete ser una continuación canónica directa de la segunda entrega y no un simple resumen. Se trata de “Solo Leveling: Beyond the System”, que se centrará en el vertiginoso ascenso del protagonista mientras asimila sus colosales poderes, enfrentándose a nuevas amenazas globales de nivel S y superando los límites del Sistema.

Durante la Anime Expo 2026, se compartió el primer póster oficial y el video conceptual de la película que llegará a los cines. El primero muestra una imegen del protagonista en blanco y negro, a exepcion de su ojo, que tiene un brillo azul intenso. Mientras que el segundo confirma que se adaptará la siguiente fase del viaje de Sung Jinwoo.

“Solo Leveling: Beyond the System” será coproducida por Crunchyroll, Aniplex, Netmarble, D&C Media y Kakao Piccoma. Además, A-1 Pictures, que trabajó en la serie, regresará para animar la emocionante película. Pero ¿qué significa esta película para la tercera temporada del anime?

La película anime "Solo Leveling: Beyond the System" se centrará en el vertiginoso ascenso de Sung Jinwoo mientras asimila la totalidad de sus colosales poderes como el Monarca de las Sombras (Foto: A-1 Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA “SOLO LEVELING: BEYOND THE SYSTEM” PARA LA TEMPORADA 3?

Esta nueva película no representa la cancelación de la tercera temporada de “Solo Leveling”, únicamente significa que los fans del anime que se basa en la popular novela web surcoreana escrita por Chugong, la cual fue adaptada posteriormente al formato de manhwa con ilustraciones de DUBU / Jang Sung-rak, tendrán que esperar más tiempo para nuevos episodios.

Aunque el siguiente capítulo de la historia se contará en los cines a través de “Solo Leveling: Beyond the System”, que adaptará de forma directa los eventos posteriores al final de la segunda temporada, no será suficiente para completar la historia de Sung Jinwoo, así que será necesaria al menos una nueva temporada.

La película anime de “Solo Leveling” adaptará uno de los arcos más esperados por los fanáticos: el Regreso al Templo de Cartenon (también conocido como el Arco de la Mazmorra Doble o Return to Cartenon Temple Arc), que representa un punto de inflexión fundamental en el viaje del protagonista.

Los avances de “Solo Leveling: Beyond the System” sugieren que sentará las bases de la gigantesca crisis en territorio japonés, es decir, podría incluir la primera parte del Arco de la Crisis de Japón. Por lo tanto, se necesitarán una o dos temporadas para llegar hasta el último capítulo del material original.

Además, aunque los estudios y productoras están concentrados en el desarrollo de la película, altos directivos de la distribución han confirmado que los planes para seguir adaptando todo el trayecto de Sung Jinwoo siguen en pie, pero a un ritmo más lento.

"Solo Leveling: Beyond the System" retoma la historia justo después de los eventos de la segunda temporada del popular anime (Foto: A-1 Pictures)

¿Por qué “Solo Leveling: Beyond the System” se estrenará en los cines?

La decisión de estrenar “Solo Leveling: Beyond the System” en cines en lugar de lanzar una tercera temporada directa en televisión responde a una estrategia comercial y artística de sus productores (Aniplex, Crunchyroll y D&C Media). Por supuesto, el éxito en taquilla de “Demon Slayer: Infinity Castle” tiene una gran influencia.

Además, películas como “Demon Slayer: Infinity Castle I” y “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” han demostrado que los fans del anime están dispuestos a acudir al cine para ver eventos especiales de sus series favoritas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí