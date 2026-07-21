Crunchyroll es la plataforma de streaming de animes por excelencia. En su catálogo puedes encontrar populares series como “Jujutsu Kaisen”, “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, “My Hero Academia”, “Solo Leveling”, “The Apothecary Diaries”, “One Piece”, entre otras. Asimismo, los usuarios pueden disfrutar de nuevas producciones como “Though I Am an Inept Villainess”, “Smoking Behind the Supermarket with You” y “Tomb Raider King”. No obstante, del mismo modo que se suman nuevos títulos, otros abandonan la plataforma.

El mes de julio marcó el inicio de la temporada de verano de 2026, lo que significó una gran cantidad de estrenos y esperados regresos. Mientras los fans del anime estaban concentrados en esas series, Crunchyroll eliminó otros títulos de su catálogo de Estados Unidos. Se trata de animes clásicos que no están disponibles en otras plataformas de streaming.

Aunque Crunchyroll no ha realizado ningún comunicado al respecto, la eliminación de algunas series se debe principalmente por cuestiones legales y comerciales. Al no ser dueño de la mayoría de las series, depende de contratos temporales. Por lo tanto, es posible que expiraran los contratos de licencia, perdiera los derechos de distribución frente a competidores, o la renovación no sea conveniente debido a la cantidad de audiencia.

"Black Lagoon" gira en torno a la Compañía Lagoon, un grupo de contrabandistas y piratas que operan una lancha torpedera en el sudeste asiático (Foto: Madhouse)

LOS ANIMES QUE CRUNCHYROLL ELIMINÓ DE SU CATÁLOGO

En julio de 2026, Crunchyroll realizó una rotación de licencias y eliminó discretamente alrededor de 15 títulos de su catálogo en Estados Unidos. La lista incluye series de culto, clásicos y populares, pero estos son los que más destacan:

Blood Blockade Battlefront

Black Lagoon

Fate/kaleid liner PRISMA ILLYA

Rokka: Los héroes de la flor de seis pétalos

Endride

Moeyo-Ken

Sakura Quest

Bem

Trickster

The Melancholy of Haruhi-chan Suzumiya & Nyoron! Churuya-san

Regalia

Sasami Magical Girls Club

Orange

Barakamon

As the Gods Will

Basada en el manga escrito e ilustrado por Rei Hiroe, “Black Lagoon” es una clásica y aclamada serie de acción que sigue a Rokuro “Rock” Okajima, un oficinista japonés que es secuestrado por mercenarios durante un viaje de negocios. Tras ser traicionado por su propia corporación, decide abandonar su monótona vida para unirse a sus captores en el sórdido y violento puerto de Roanapur.

“Blood Blockade Battlefront” (“Kekkai Sensen”) es un popular anime sobrenatural y de acción ambientado en una Nueva York surrealista. La serie basada en el manga shōnen creado por Yasuhiro Nightow se estrenó originalmente el 5 de abril de 2015 y gira en torno a Leonardo Watch, un joven fotógrafo que obtiene los ‘Ojos Omniscientes de los Dioses’ tras un encuentro místico.

"Barakamon" sigue a un joven y orgulloso calígrafo que es castigado a una lejana isla de la costa este de Japón por pegar a un crítico (Foto: Kinema Citrus)

Otro anime que fue eliminado del catálogo de Crunchyroll es “Barakamon”, que sigue la historia de Seishū Handa, un joven y talentoso calígrafo profesional que, en un ataque de ira, golpea a un importante crítico por llamar a su trabajo ‘poco original". Como castigo y para encontrar inspiración, es exiliado a la remota Isla Gotō, donde debe adaptarse a un entorno rural y a vecinos excéntricos.

Estos no son los únicos animes que abandonaron Crunchyroll en 2026. Estas series también quedaron fuera de la plataforma de streaming a inicios de este año:

Claymore

Food Wars

Death Parade

91 Days

Noragami

Baccano

Darker Than Black

86: Eighty-Six

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