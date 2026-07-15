Cada vez falta menos para revivir los mejores momentos de “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España), que sigue a Tanjiro Kamado y los Hashira luego de que son arrastrados a una dimensión laberíntica que cambia constantemente y en la que se enfrentan a las Lunas Superiores restantes antes de poder llegar a Muzan, el Rey de los Demonios y el primero de su especie. La taquillera película anime estará disponible en streaming a partir del 28 de julio de 2026.
Por lo tanto, para ver la primera película de la trilogía que adapta el arco final del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge solo necesitas una suscripción a Crunchyroll. No obstante, el exitoso largometraje también estará disponible en Netflix, aunque solo para los fans de Asia, excluyendo Japón, China continental e India.
Pero eso no es todo. Los fans de Norteamérica también podrán comprar la versión digital de “Demon Slayer: Infinity Castle” de manera anticipada a través de Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube y Fandango.
ESTOS SON LOS IDIOMAS EN LOS QUE ESTARÁ DISPONIBLE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE I”
La película anime “Demon Slayer: Infinity Castle I”, logró alcanzar la histórica cifra de 793 millones de dólares a nivel global y consiguió varios premios importantes, llegará a streaming con una amplia selección de subtítulos y doblaje.
Por supuesto, los fans de esta historia podrán disfrutar de la popular película en japonés con subtítulos en inglés, además de doblajes en inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán, italiano, español castellano y más.
Asimismo, con subtítulos en español latinoamericano, portugués brasileño, portugués europeo, francés, alemán, italiano, español castellano, árabe, ruso, polaco, tailandés, chino, inglés, entre otros.
De hecho, Crunchyroll compartió una lista con los doblajes de subtítulos con los que podrás ver “Demon Slayer: Castillo Infinito”:
Idiomas de Doblaje (Audio)
- Japonés (Idioma original)
- Español Latinoamericano
- Español Castellano
- Inglés
- Portugués Brasileño
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Hindi
- Tamil
- Telugu
- Tailandés
- Catalán
- Polaco
- Vietnamita
Idiomas de Subtítulos (Texto)
- Español Latinoamericano
- Español CastellanoInglés
- Portugués (Brasileño y Europeo)
- Árabe
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Ruso
- Polaco
- Tailandés
- Chino
- Vietnamita
- Indonesio
- Malayo
Entonces, ¿qué necesitas para ver “Demon Slayer: Infinity Castle I”?
Crunchyroll
- Cuenta activa: Necesitas registrarte en la plataforma.
- Suscripción premium: La película requiere un plan de pago activo.
- Conexión a internet.
Netflix (Solo en Asia)
- Estar físicamente en un país seleccionado de Asia.
- Membresía activa en Netflix.
Tiendas Digitales (Preventa)
- Comprar o rentar la película individualmente en Amazon Prime Video, Apple TV o Google Play (no requiere suscripción mensual).
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