Luego del intercambio de cuerpos, las protagonistas de "Though I Am an Inept Villainess" se verán obligadas a colaborar de formas inesperadas para no morir en el intento (Foto: Doga Kobo)
Luego del intercambio de cuerpos, las protagonistas de "Though I Am an Inept Villainess" se verán obligadas a colaborar de formas inesperadas para no morir en el intento (Foto: Doga Kobo)
Nelly Osco
Nelly Osco

Debido a que destaca por tener protagonistas femeninas increíblemente astutas, ambientarse en una corte imperial de fantasía inspirada en la antigua China y estar repletas de intrigas políticas, “” (“Futsutsuka na Akujo dewa Gozaimasu ga” en su idioma original) es considerada la alternativa perfecta para los fanáticos de “” mientras esperan la tercera temporada y la película que presentará una historia original e independiente. ¿Cuántos episodios tiene el nuevo anime que llega a Crunchyroll? ¿Cuándo se estrenará?

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Este anime basado en las novelas ligeras japonesas escritas por Satsuki Nakamura narra la historia de dos mujeres que intercambian sus cuerpos y deben sobrevivir a las conspiraciones de la corte. Se trata de Kou Reirin, apodada la “mariposa” de la corte es la gran favorita para casarse con el príncipe heredero, y Shu Keigetsu, conocida como la “rata de la corte”, que busca robar la posición de la primera.

, Reirin despierta en una celda oscura y fría, acusada de ser una conspiradora y descubriendo que su nuevo cuerpo ya no sufre de su debilidad crónica. Mientras que la villana comprende el verdadero estado de salud del cuerpo que ahora habita.

El anime "Though I Am an Inept Villainess" promete sumergir al espectador en oscuras conspiraciones y secretos de estado (Foto: Doga Kobo)
El anime "Though I Am an Inept Villainess" promete sumergir al espectador en oscuras conspiraciones y secretos de estado (Foto: Doga Kobo)

¿CÓMO VER “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

El primer episodios de “Though I Am an Inept Villainess” se estrenará el domingo 12 de julio de 2026 en , que se encarga de la distribución internacional. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo.

Por lo tanto, para ver el nuevo y prometedor anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

La primera temporada de “” tendrá 12 episodios, con una duración aproximada de 24 minutos.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

  • Episodio 1: 12 de julio de 2026
  • Episodio 2: 19 de julio de 2026
  • Episodio 3: 26 de julio de 2026
  • Episodio 4: 2 de agosto de 2026
  • Episodio 5: 9 de agosto de 2026
  • Episodio 6: 16 de agosto de 2026
  • Episodio 7: 23 de agosto de 2026
  • Episodio 8: 30 de agosto de 2026
  • Episodio 9: 6 de septiembre de 2026
  • Episodio 10: 13 de septiembre de 2026
  • Episodio 11: 20 de septiembre de 2026
  • Episodio 12: 27 de septiembre de 2026

¿A QUÉ HORA VER “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

PaísesHorario
Estados Unidos7:45 a.m. (PT) /10:45 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica8:45 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador9:45 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico10:45 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil11:45 a.m.
España4:45 p.m.

TRÁILER DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

¿DE QUÉ TRATA “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”?

, en “Though I Am an Inept Villainess”, “en el Reino de Ei, cinco clanes presentan a sus doncellas como consortes imperiales, pero solo una será coronada emperatriz. Justo cuando la frágil y hermosa ‘mariposa de la corte’ Kou Reirin parece a punto de casarse con el príncipe heredero, la celosa ‘rata de la corte’ Shu Keigetsu roba su cuerpo. Reirin despierta en las mazmorras como la conspiradora, y las cosas parecen sombrías... ¿o no? Ahora que tiene un nuevo cuerpo robusto, ¡ni siquiera la inminente amenaza de ejecución puede detenerla!

REPARTO DE “THOUGH I AM AN INEPT VILLAINESS”

  • Manaka Iwami le da voz a Kou Reirin
  • Natsumi Kawaida le da voz a Shu Keigetsu
  • Makoto Furukawa le da voz a Ei Gyōmei
  • Yūichirō Umehara le da voz a Shin-u
  • Hana Hishikawa le da voz a Riirii
  • Farahnaz Nikray le da voz a Kō Tōsetsu
Los temas centrales del anime "Though I Am an Inept Villainess" giran en torno a la resiliencia personal, la supervivencia en la corte y la superación de las apariencias (Foto: Doga Kobo)
Los temas centrales del anime "Though I Am an Inept Villainess" giran en torno a la resiliencia personal, la supervivencia en la corte y la superación de las apariencias (Foto: Doga Kobo)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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