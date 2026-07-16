Aunque el anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó en diciembre de 2025, tras ocho temporadas, la popular franquicia basada en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi se ha mantenido activa debido a la celebración por el décimo aniversario de la serie que narra la historia de Izuku Midoriya (Deku), un chico que a pesar de nacer sin superpoderes en un mundo donde son la norma, ingresa a la prestigiosa Academia U.A. y se convierte en un héroe tras heredar el poder de su ídolo.

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Las celebraciones por el décimo aniversario del anime comenzaron oficialmente el 3 de abril de 2026 y han dado lugar a una gran variedad de nuevos proyectos. Desde un episodio adicional que sirvió cómo epílogo de la trama principal hasta una gira de conciertos sinfónicos, que comenzó el 30 de mayo de 2026 en Japón en el centro de convenciones Pacifico Yokohama y llegará a Estados Unidos y Europa a partir de septiembre de 2026.

Después de la emisión del “More”, se anunció “I Am a Hero Too”, un corto inédito que adapta las páginas adicionales del fan book “My Hero Academia: Ultra Age”, que narra la historia de una Eri adolescente. Aunque se proyectó en la Anime Expo 2026, recién llegará a streaming el 3 de agosto.

Los nuevos videos de "My Hero Academia" muestran los momentos más memorables de la última década, enfocándose en el crecimiento de Deku (Foto: Bones Film)

LOS NUEVOS TRÁILERS POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE “MY HERO ACADEMIA”

Las actividades para conmemorar esta década desde el estreno del anime “My Hero Academia” también incluyen un video musical especial, que se estrenó el “Día del Héroe” (16 de junio), titulado “You can be a Hero” y musicalizado con la icónica pista “You Say Run”.

Asimismo, la franquicia tiene planeada una exposición titulada “Our Hero” para el 2027 y que promete ser una de las grandes exhibiciones para los fanáticos de la obra de Kohei Horikoshi. Y tendrá un panel especial en la San Diego Comic-Con 2026, donde participarán actores de doblaje en inglés como Justin Briner y Christopher Sabat.

“My Hero Academia” también ha liberado tráilers especiales para celebrar el décimo aniversario de la serie anime. Ambos fueron publicados el 15 de julio de 2026, fecha que coincide con el cumpleaños de Izuku Midoriya.

Uno de los videos es una colaboración entre “My Hero Academia” y Bump of Chicken con la canción “I”. El clip utiliza viñetas originales del manga de Kōhei Horikoshi para recordar el crecimiento de la Clase 1-A.

Mientras que el segundo video musical combina viñetas del manga con la canción “The Revo” de Porno Graffitti. El clip de minuto y medio de duración se enfoca en momentos climáticos de la recta final de la obra.

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL PANEL DE “MY HERO ACADEMIA” EN LA SAN DIEGO COMIC-CON 2026

Fecha: Jueves 23 de julio de 2026

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Ubicación: Centro de Convenciones de San Diego, específicamente en el Ballroom 20.

Invitados especiales: Justin Briner (Deku), Christopher Sabat (All Might), Clifford Chapin (Bakugo) y David Matranga (Todoroki).

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