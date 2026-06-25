Aunque la fantástica historia de Sung Jinwoo terminó en la famosa novela web surcoreana escrita por Chugong, la cual fue adaptada a un exitoso manhwa ilustrado por el fallecido artista Dubu, en el anime “Solo Leveling” aún queda un largo camino por recorrer antes de llegar al desenlace. Por lo tanto, los fans esperan con ansias el anuncio oficial de la tercera temporada, así como la fecha de estreno y otros detalles sobre la trama de los nuevos episodios de la serie que se desarrolla en un mundo moderno donde aparecieron misteriosos portales que conectan la Tierra con mazmorras llenas de monstruos.

Si bien los comentarios de algunos involucrados en el proyecto han confirmado la producción de la nueva temporada y la filtración de los informes de D&C Media señalaron como posible fecha de lanzamiento el periodo entre el 2027 y 2028, A1 Pictures aún no ha realizado el anuncio oficial.

Por lo tanto, a los fans de “Solo Leveling” solo les queda recurrir al material original para conocer el destino de Sung Jinwoo. También puedes revisar la secuela “Solo Leveling: Ragnarok”, que no se centra en Sung Jinwoo, sino en su hijo, Sung Suho, quien debe luchar para convertirse en el nuevo monarca de las sombras. Este spin-off anunció una sorpresa para julio de 2026.

Sung Suho es el protagonista de “Solo Leveling: Ragnarok”, cuya primera temporada del manhwa culminó en el capítulo 47 (Foto: (Foto: Redice Studio)

LA PUBLICACIÓN DE “SOLO LEVELING: RAGNAROK” DURANTE SU PAUSA

La novela web “Solo Leveling: Ragnarok” debutó el 10 de abril de 2023 en Corea del Sur, mientras que su adaptación a webtoon o cómic digital se lanzó oficialmente el 1 de agosto de 2024. Aunque la primera finalizó oficialmente tras 375 capítulos, el manhwa se encuentra en una pausa indefinida.

El manhwa, ilustrado por Jin y basado en una novela escrita por Daul, está en pausa debido a que su artista tuvo que ingresar al servicio militar obligatorio en Corea del Sur, que suele tardar entre 18 y 21 meses. Por lo tanto, no regresará en al menos dos años, o incluso más.

No obstante, los fans de “Solo Leveling: Ragnarok” pueden revivir la historia de Suho, el hijo de Sung Jinwoo y Cha Haein, en una línea temporal alternativa donde sus padres desaparecieron tres años antes de que los portales comenzaran a aparecer, gracias a la publicación del Volumen 1 y 2 del manhwa.

¿Cuándo se publicará el Volumen 1 y 2 de “Solo Leveling: Ragnarok”?

La edición en inglés de “Solo Leveling: Ragnarok” se anunció a principios de este año. El primer volumen se lanzará el 21 de julio de 2026, y el segundo estará disponible a partir del 20 de octubre.

Yen Press también ha compartido los enlaces para comprar la versión impresa y digital. Ambas publicaciones estarán disponibles para reservar en la página web oficial de la editorial estadounidense de manga, novelas gráficas y novelas ligeras.

El primer volumen de “Solo Leveling: Ragnarok” se lanzará el 21 de julio de 2026, y el segundo estará disponible a partir del 20 de octubre (Foto: Redice Studio)

Detalles del Volumen 1 de “Solo Leveling: Ragnarok”

Serie: Solo Leveling: Ragnarok

Tamaño de recorte: 5,75″ x 8,25″

Número de páginas: 312 páginas

ISBN: 9798400904776

Fecha de lanzamiento: 21 de julio de 2026

Clasificación por edad: Adolescente

Impresión: Ize Press

Precio regular: 20 dólares

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