Durante la celebración del 15.º aniversario de MAPPA, que incluyó importantes adelantos para sus principales franquicias, el anuncio de nuevas adaptaciones y un video musical conmemorativo titulado “MAPPA 15th Anniversary Movie” en colaboración con la banda People 1, el estudio de animación publicó un nuevo tráiler de “Chainsaw Man: The Assassins Arc”, la adaptación es una de las sagas más brutales y aclamadas del manga de Tatsuki Fujimoto. Pero ese no fue el único anuncio importante del evento que se realizó el 19 de junio de 2026.

El estudio, que anteriormente trabajó en series como “Attack on Titan”, “Chainsaw Man”, “Vinland Saga” y “Hell’s Paradise: Jigokuraku”, también compartió el primer tráiler de la cuarta temporada de “Jujutsu Kaisen”, titulada “The Culling Game - Part 2”. El avance revela los enfrentamientos más caóticos y definitivos del importante arco del manga escrito e ilustrado por Gege Akutami.

MAPPA también aprovechó el evento de aniversario para anunciar sus próximas apuestas creativas. Se trata de tres animes que tienen previsto su lanzamiento en la pantalla para el año 2027.

LOS ANIMES QUE MAPPA ANUNCIÓ EN EVENTO DE ANIVERSARIO

1. Jimoto Saiko!

“Jimoto Saiko!” es un próximo anime de MAPPA que se basa en el manga web del mismo nombre creado por la autora usagi y publicado desde 2021. Esta serie que se estrenará en Netflix en 2027 sigue a Chanel y a su amiga Chihiro, dos chicas que viven en una ciudad marginal donde la violencia, el crimen, la pobreza y las drogas forman parte de su día a día. No obstante, insisten en llamar a su barrio “la mejor ciudad de todas”.

El anime "Jimoto Saiko!" sigue a Chanel y a sus amigas, unas chicas de aspecto tierno y dulce que viven en un entorno suburbano hostil dominado por pandillas, la yakuza, la violencia y el consumo de sustancias (Foto: MAPPA)

2. Beat & Motion

“Beat & Motion” es un anime que sigue a Tatsuhiko, un joven que renunció a su sueño de ser animador tras ser desalentado de niño. Años después, tras publicar por diversión una animación en redes sociales que se vuelve viral, recibe la propuesta de colaborar en un video musical para Nico Kishiwagi, una cantautora a la que admira.

Esta serie se basa en el manga homónimo escrito e ilustrado por Naoki Fujita, que resultó ganador del certamen Jump Next! Step, y se publicó en la plataforma Shōnen Jump+ desde 2023 hasta enero de 2025. Y se estrenará en Netflix en algún momento del 2027.

Yuki Komada ("Rurouni Kenshin") es el director del anime de "Beat & Motion", mientras que Misaki Morie se encarga de la estructura de la serie y los guiones, Kazunori Aoki se desempeña como diseñador de personajes y director jefe de animación (Foto: MAPPA)

3. Fall in Love, You False Angels

“Fall in Love, You False Angels” (“Koiseyo Mayakashi Tenshi-domo”) es una comedia romántica que sigue a dos estudiantes aparentemente perfectos y muy populares: Otogi Katsura, conocida como el “Ángel Rompecorazones”, siempre se esfuerza por mantener una imagen impecable y virtuosa, y Toki Ninomae, el vicepresidente del consejo estudiantil, admirado por su carisma y sus modales.

Se trata de una adaptación del popular manga shōjo de Coco Uzuki que será producida por el prestigioso estudio MAPPA y se estrenará el 2027.

Yasutomo Okamoto ("Zombie Land Saga: Yumeginga Paradise") se encarga de la dirección de "Fall in Love, You False Angels", mientras que la composición de la serie a cargo de Yohei Yamazaki y diseño de personajes es responsabilidad de Mariko Oka ("La rosa de Versalles") (Foto: MAPPA)

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