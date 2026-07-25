Ambientada en el impresionante paisaje de las cuevas costeras de Tailandia, “La boca del diablo” (“The Devil’s Mouth” en su idioma original) sigue a un grupo de amigos recién graduados que deciden vivir una última aventura veraniega antes de asumir las responsabilidades de la vida adulta. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia divertida se convierte en una pesadilla claustrofóbica donde el peligro acecha en cada esquina. ¿Quieres conocer más detalles de esta nueva película de Amazon Prime Video? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, reparto y otros datos relevantes.

El largometraje de suspenso y supervivencia, que fue dirigido por Jeff Wadlow a partir del guion de Aja Gabel y Myung Joh Wesner, gira en torno a la transición a la madurez, la pérdida de la confianza bajo presión extrema y el choque de dinámicas de poder entre amigos.

“The Devil’s Mouth”, que ofrece una experiencia de supervivencia inmersiva, cuenta con un elenco principal conformado por Kathryn Newton, Lana Condor, Gavin Casalegno, Nico Hiraga, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong.

Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Tommi Rose y Nico Hiraga son parte del elenco de la película de de suspense y terror "La boca del diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

¿DE QUÉ TRATA “LA BOCA DEL DIABLO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en “The Devil’s Mouth”, “cinco amigos se embarcan en una última aventura por la impresionante costa de Tailandia, ansiosos por una última emoción antes de que comience la vida en el mundo real. Se inscriben en una excursión guiada a nado por un remoto sistema de cuevas conocido como la Boca del Diablo, una maravilla natural tan impresionante como implacable.

En lo profundo del laberinto de estrechos canales, su viaje da un giro aterrador cuando descubren que una tormenta inusual la semana anterior inundó las cuevas con vida marina. Las criaturas murieron en el agua dulce, pero algo sobrevivió… y ahora los está cazando: rápido, silencioso y letal. Cada pasillo que recorren está lleno de ansiedad, y cada paso en falso se convierte en un encuentro mortal.”

Por lo visto en el tráiler, a pesar de que siente miedo por lo que podría encontrar en el agua, Sara acepta acompañar a sus amigos a la excursión. La aventura se descontrola cuando el grupo descubre que hay varios peces muertos en el agua y encuentran indicios de que un tiburón logró llegar hasta esa zona.

A partir de ese momento, las sobrevivientes deben buscar la manera de salir de esas cuevas antes de que sea demasiado tarde. Sara tiene un plan que implica escalar, pero si caen estarán a merced de la peligrosa criatura.

¿CÓMO VER “LA BOCA DEL DIABLO”?

“La boca del diablo” se estrenará el miércoles 29 de julio de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película de suspenso y supervivencia solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE DEVIL’S MOUTH”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA BOCA DEL DIABLO”

Kathryn Newton como Sara

Lana Condor como Max

Gavin Casalegno como Greg

Nico Hiraga como James

Tommi Rose como Adrienne

Tayme Thapthimthong como Wat

Kathryn Newton asume el rol de Sara, quien lucha por sobrevivir, en la película de de suspense y terror "La boca del diablo" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THE DEVIL’S MOUTH”

“La boca del diablo”, que cuenta con Jeff Wadlow, Basil Iwanyk y Erica Lee como productores, tiene una duración de 104 minutos, es decir, 1 hora y 44 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA BOCA DEL DIABLO”?

El rodaje principal de “The Devil’s Mouth”, producida por las compañías Lionsgate y Thunder Road Films, tuvo lugar en la provincia de Krabi, Chiang Mai y Bangkok, Tailandia. Terminó en septiembre de 2025.

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