A propósito del estreno de “Evil Dead Burn”, la sexta entrega de la icónica saga de terror que llega a Estados Unidos el 10 de julio de 2026 y a los cines de Latinoamérica el 9 de julio, te comparto una breve lista de las producciones que este género que puedes encontrar en Amazon Prime Video. Al igual que otras plataformas de streaming, cuenta con un amplio catálogo que incluye varios títulos de horror, pero ¿cuáles son sus producciones originales más relevantes y que podrían ser perfectas para un fin de semana de terror?

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Aunque Amazon Prime Video destaca principalmente por sus comedias, entre ellas “Borat Subsequent Moviefilm”, “Coming 2 America”, “The Wrecking Crew”, “I Want You Back”, “Ricky Stanicky” y “The People We Hate at the Wedding”, también cuenta con producciones aterradoras y escalofriantes.

Entonces, estas son las películas de terror originales de Amazon Prime Video. En la lista se incluyen largometrajes producidos por Amazon MGM Studios y otras en asociación con Blumhouse.

LAS PELÍCULAS DE TERROR ORIGINALES DE AMAZON PRIME VIDEO

1. Black Box

Dirigida por Emmanuel Osei-Kuffour Jr. (en su debut como director) y escrita por Osei-Kuffour Jr. y Stephen Herman, “Black Box” es una película de terror y ciencia ficción protagonizada por Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola y Charmaine Bingwa.

La segunda entrega de la serie de películas temáticas antológicas “Welcome to the Blumhouse” narra la historia de un hombre llamado Nolan que, tras sufrir un grave accidente automovilístico en el que pierde a su esposa y su memoria, se somete a un tratamiento experimental para recuperarla.

Sinopsis: “Tras perder la memoria y a su esposa en un choque, un padre enviudado se somete a un tratamiento experimental que hace que se cuestione su propia identidad.”

2. Nocturne

Protagonizada por Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimon e Ivan Shaw, “Nocturno” es una película de drama y terror escrita y dirigida por Zu Quirke en su debut como directora. Este thriller psicológico y de terror sobrenatural estrenado en 2020 sigue a Juliet, una talentosa pianista que vive a la sombra de su brillante hermana gemela, Vivian. Consumida por los celos y la ambición, hace un oscuro pacto con lo sobrenatural.

Sinopsis: “Una ambiciosa joven pianista, opacada por su hermana gemela, hace un pacto con el diablo para cambiar la balanza y tomar el lugar de su hermana.”

En la película de terror "Nocturne", Sydney Sweeney interpreta a Juliet, una talentosa pianista que vive a la sombra de su brillante hermana (Foto: Amazon Prime)

3. La niñera

“Nanny”, escrita y dirigida por Nikyatu Jusu, en su debut como directora, y protagonizada por Anna Diop, Michelle Monaghan, Sinqua Walls, Morgan Spector, Rose Decker, y Leslie Uggams, narra la historia de una inmigrante senegalesa que trabaja cuidando a la hija de una pareja adinerada en Nueva York mientras ahorra para traer a su propio hijo desde África Occidental. Fuerzas sobrenaturales invaden su realidad y complican su vida.

Sinopsis: “Aisha es una niñera indocumentada que trabaja para una pareja adinerada en la ciudad de Nueva York. Mientras se prepara para la llegada del hijo que dejó en África Occidental, una presencia violenta invade su realidad, amenazando el sueño americano que tanto le costó construir.”

4. Máster

Escrita y dirigida por Mariama Diallo, “Máster” es una película de terror psicológico y suspense que sigue a tres mujeres afroamericanas mientras luchan por encajar en una prestigiosa y tradicional universidad de Nueva Inglaterra. Esta producción mezcla la tensión de la discriminación racial con elementos sobrenaturales.

Sinopsis: “Tres mujeres luchan por encontrar su lugar en una universidad de élite del noreste tan antigua como el país. Cuando los ataques racistas anónimos tienen como objetivo a una estudiante negra de primer año, que insiste en que los fantasmas del pasado la persiguen, cada mujer debe determinar donde se encuentra la verdadera amenaza.”

Regina Hall interpreta a Gail Bishop en la película de terror psicológico y suspense "Máster", dirigida y escrita por Mariama Diallo (Foto: Amazon Studios)

5. Run Sweetheart Run

“Run Sweetheart Run” es un thriller de terror y suspenso que sigue a una madre soltera que trabaja como secretaria y que acepta una cita a ciegas organizada por su jefe. Después de una cena encantadora, se revela como un monstruo sobrenatural sediento de sangre, y da inicio a una implacable cacería humana.

Sinopsis: “Tras lo que comienza como una cena con un cliente, una madre soltera (Ella Balinska) se ve perseguida por un agresor monstruoso y aparentemente imparable (Pilou Asbæk) en este aterrador thriller oscuro.”

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