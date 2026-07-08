“Evil Dead Burn” (“Posesion infernal: En llamas” en España y “Evil Dead: En llamas” en Hispanoamérica) promete ser la entrega más brutal, sangrienta y salvaje de la icónica franquicia de terror, manteniendo una mezcla de gore, humor negro y ritmo rápido. Aunque se trata de la sexta entrega de la saga de terror sobrenatural creada originalmente por Sam Raimi, también funciona como una secuela independiente conectada al universo de “Evil Dead” (2013) y “Evil Dead Rise” (2023). Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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El largometraje, dirigido y coescrito por Sébastien Vaniček, y producida por Robert Tapert y Sam Raimi, sigue a un nuevo grupo de víctimas que es aterrorizado por los Deadites, que son demonios invocados al leer pasajes del Necronomicón Ex Mortis (el Libro de los Muertos), que poseen a las personas y las destruyen de adentro hacia afuera. Una madre desesperada por recuperar a su hijo provoca una aterradora pesadilla.

“Evil Dead Burn” cuenta con las actuaciones de Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Errol Shand, Maude Davey, George Pullar, Greta Van Den Brink y Alyssa Sutherland. Entonces, ¿quién es quién en la esperada película de terror?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EVIL DEAD BURN”

1. Souheila Yacoub como Alice

Souheila Yacoub, que fue parte de películas como “Climax”, “Making Of” y “Dune: Part Two”, y apareció en la miniserie “Savages”, interpreta a Alice, una mujer que lidia con la reciente muerte de su esposo. Para procesar la pérdida, visita la casa de campo de la familia de su difunto marido. Cuando el Necronomicon entra en escena, debe luchar por sobrevivir a una noche sangrienta y a los ataques de sus suegros y cuñados poseídos.

Souheila Yacoub da vida a Alice, quien lidia con la muerte de su esposo, en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn" (Foto: Warner Bros. Pictures)

2. Tandi Wright como Susan

Tandi Wright, conocida por su papel de Caroline Buxton en “Shortland Street”, Fenn Partington en “Seven Periods with Mr Gormsby”, Catherine Duvall en “Nothing Trivial” y Ruth en “Pearl”, asume el rol de Susan, la suegra de Alice que no puede procesar la muerte de su hijo William. Solo desea que su familia se vuelva a reunir. Lo conseguirá, pero de una manera aterradora.

Tandi Wright interpreta a Susan, la madre de William, en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Hunter Doohan como Joseph

Hunter Doohan, que apareció en las series “Westworld”, “Cagney and Lacey”, “Schooled”, “Truth Be Told”, “What/If”, “Your Honor”, “Wednesday” y “Daredevil: Born Again”, da vida a Joseph, el cuñado de Alice que ha guardando una colección de extrañas curiosidades de su abuelo, entre las cuales se encuentra el infame Nekronomicon.

Hunter Doohan asume el papel de Joseph, el hermano de William y cuñado de Alice, en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Luciane Buchanan como Thya

Luciane Buchanan, conocida por su papel protagónico en la serie de acción y suspenso de Netflix “The Night Agent” y también ha participado en “Filthy Rich” y “The New Legends of Monkey”, interpreta a Thya en “Evil Dead Burn”. Se trata de uno de los miembros de la familia de Susan que es poseída por un demonio.

Luciane Buchanan asume el papel de Thya, una de las primeras en ser poseída por un demonio, en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Erroll Shand como Edgar

Erroll Shand, que fue parte de las películas “The Water Horse”, “Safe House”, “Beyond the Edge”, “The Rehearsal”, “Whina”, “Pike River”, “Mārama” y “Wolfram”, asume el papel de Edgar en la nueva película de terror.

Erroll Shand interpreta a Edgar, quien comprende el peligro demasiado tarde, en la película de terror sobrenatural "Evil Dead Burn" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Evil Dead Burn”:

Maude Davey como Polly

George Pullar como Will

Tapiwa Soropa como Mike

Keanu Karim como Jared

Alain Chabat como el padre de Alice

Greta Van Den Brink como Jessica

¿DE QUÉ TRATA “EVIL DEAD BURN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “‘Evil Dead Burn’ desata el viaje más salvaje y aterrador de la franquicia hasta la fecha, irrumpiendo en la gran pantalla con un capítulo totalmente nuevo de carnicería y caos demoníaco. Tras la pérdida de su marido, una mujer busca consuelo con sus suegros en su aislada casa familiar. A medida que, uno a uno, se van transformando en Deadites —convirtiendo el encuentro en una reunión familiar del infierno—, ella descubre que los votos que hizo en vida... perduran incluso en la muerte.”

FECHA DE ESTRENO DE “EVIL DEAD BURN”

“Evil Dead Burn” se estrenará el viernes 10 de julio de 2026 en los cines de Estados Unidos y un día antes, el 9 de julio, en Latinoamérica.

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