PARÍS.- En un museo del este de Francia, dos hombres disfrazados con pelucas usaron un mazo y un martillo para destrozar una vitrina y huir con un collar de oro de 2.500 años de antigüedad. El robo duró menos de cuatro minutos.

En un robo relámpago ocurrido en otro museo francés, tres ladrones enmascarados hurtaron 27 piezas de joyería valoradas en más de 4,5 millones de euros (5,2 millones de dólares), tras forzar dos puertas para entrar.

Esos robos ocurrieron en julio. Esta semana, varios ladrones cortaron una valla y treparon por la ventana de un museo en la Riviera francesa y escaparon con dos pinturas de Pierre-Auguste Renoir. Abandonaron otras dos obras del maestro impresionista mientras huían.

La oleada de robos, que se produce poco después del impactante hurto de joyas del año pasado en el Louvre, el museo más famoso y visitado de Francia, muestra cómo el país está a la vez bendecido y maldecido por sus tesoros acumulados durante siglos de conquistas, creatividad y dinero para gastar en arte.

La pasión de Francia por las pinturas, esculturas, artefactos antiguos y otros objetos valiosos y curiosidades es una fuente de orgullo e identidad nacional. Miles de museos que albergan colecciones grandes y pequeñas ayudan a transmitir el amor de Francia por la cultura y la historia de una generación a la siguiente. Los más grandes también atraen a millones de turistas que inyectan dinero en la economía francesa.

Pero mantener a salvo toda esa riqueza es costoso y difícil. Los delincuentes ven los museos como objetivos fáciles. El audaz y doloroso robo de joyas de la Corona por valor de 88 millones de euros (102 millones de dólares) de las vitrinas en la galería Apolo del Louvre sirvió como llamada de atención. Pero fue solo el ejemplo más impactante de amenazas más amplias contra los museos, y no solo en Francia.

“Cuando desaparecen las joyas de un rey francés para ser fundidas por el precio del oro, es trágico. Le rompe el corazón a todo el mundo”, manifestó Guillaume Poitrinal, presidente de una fundación que financia la renovación y la protección de sitios culturales franceses, la Fondation du patrimoine.

“Tenemos que dificultar más el robo de obras de arte y de objetos que forman parte del patrimonio cultural de Francia y que pertenecen a todos los franceses. Eso es absolutamente esencial. Y para lograrlo, necesitamos invertir”, afirmó en una entrevista con The Associated Press.

El robo de los Renoir duró unos cuantos minutos

Dos ladrones se llevaron “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Joven mujer en el pozo” antes del amanecer del martes. Dejaron “Retrato de Madame Pichon” y “Coco leyendo” mientras escapaban por el jardín del Museo Renoir en Cagnes-sur-Mer.

Cortaron una valla con un cuchillo o una sierra eléctrica y entraron al museo por la planta baja, explicó Bryan Masson, alcalde de la localidad situada entre Cannes y Niza, en la costa mediterránea.

El robo duró menos de tres minutos. Masson estimó el valor de las obras en 9 millones de euros (10,5 millones de dólares). Colocar en el mercado arte robado y conocido es imposible por canales legítimos, por lo que los cuadros podrían terminar valiendo poco o nada para los ladrones.

La agencia policial europea Europol señala que los robos en museos se están volviendo más violentos, con mazas, hachas, palancas e incluso explosivos utilizados para irrumpir y destrozar vitrinas.

La agencia indicó en un informe divulgado en agosto que los ladrones también apuntan cada vez más a piezas de museo con oro y otros metales preciosos que pueden fundirse, y a gemas que pueden extraerse y venderse. Los delincuentes creen que “las medidas de seguridad de los museos son menos sólidas que las de las joyerías”, señaló.

El collar antiguo robado el 24 de julio del museo de Châtillon-sur-Seine, en el este de Francia, estaba elaborado con casi medio kilo (una libra) de oro.

Este verano se produjo un número récord de 10 robos con allanamiento en museos franceses y de otros países europeos, según Jean-Christophe Castelain, director de Le Journal des Arts, una revista bimestral del mundo del arte.

“En ocho de esos 10 se hurtaron joyas, monedas u objetos antiguos que pueden fundirse con facilidad”, precisó.

Una desolada directora de museo comparte su dolor

El Museo Lalique en Wingen-sur-Moder, más al este cerca de la frontera de Francia con Alemania, no ha reabierto desde el robo de joyas sustraídas de seis vitrinas que fueron reventadas con mazos y martillos el 5 de julio. El museo público celebra al joyero y vidriero del siglo XIX René Lalique y a sus sucesores.

El dolor sigue a flor de piel para su directora, Véronique Brumm Schaich. Su voz se quebró por la emoción durante una entrevista. El museo busca obtener 200.000 euros (233.000 dólares) para mejoras de seguridad.

“Las tácticas de los ladrones evolucionan”, comentó. “Los ejemplos recientes muestran que no somos los únicos que necesitamos ir más lejos en nuestros esfuerzos”.

Debido a los recortes presupuestarios del gobierno, todavía no está claro cuánta financiación llegará de las arcas públicas, explicó. El museo también recauda donaciones privadas, porque “son cosas extremadamente caras”, añadió.

“Son tiempos difíciles”, afirmó. “Un robo nunca llega en un buen momento, pero este llegó en un momento especialmente malo”.

Parte de la financiación que aporta la Fondation du patrimoine, incluida la destinada a museos, proviene de una lotería nacional. Para ayudar a aumentar los ingresos de los museos, la fundación también puso a la venta un pase que dará a los suscriptores acceso a 500 museos, monumentos y castillos.

“Francia es un país en el que nos encanta pasarle la responsabilidad a otro”, dijo Poitrinal, presidente de la fundación. “La gente dice que es responsabilidad del Estado o responsabilidad de la ciudad. Yo digo que es bastante simple: es responsabilidad de todos”.