La temporada 3 del anime “Jujutsu Kaisen” está a punto de despedirse—por ahora—con un capítulo especial: el episodio 12, titulado “Sendai Colony”, el cual funciona como el final extendido de la primera parte del arco ‘Culling Game’. Este se emite el jueves 26 de marzo en Japón, para luego llegar el mismo día a Crunchyroll... con una trama que ya adelanta a Yuta Okkotsu desatando todo su poder. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Vale precisar que este cierre no es un episodio cualquiera, sino un especial de 27 minutos, unos cuatro minutos más largo que la duración habitual.

Esta decisión busca darle más aire al clímax de la Colonia Sendai, uno de los frentes más explosivos del ‘Culling Game’ por la cantidad de hechiceros y maldiciones de alto nivel reunidos en el mismo escenario.

Además, el tráiler revela nuevos rivales y voces para este combate decisivo: por un lado, Ryū Ishigori, Takako Uro y Kurourushi, interpretados por Hiroki Tōchi, Nana Mizuki y Yukihiro Nozuyama, respectivamente; mientras que Megumi Ogata vuelve a liderar el capítulo como la voz de Yuta Okkotsu.

Antes de continuar, mira el adelanto oficial del episodio:

¿DE TRATA EL EPISODIO “SENDAI COLONY” DE “JUJUTSU KAISEN”?

Se espera que “Sendai Colony” sea crucial para la primera mitad del ‘Culling Game’, con Yuta Okkotsu al frente de un escenario que, antes de su llegada, ya estaba plagado de hechiceros y maldiciones con puntajes muy elevados.

Y si bien la Colonia Sendai se había mantenido en una especie de equilibrio tenso entre varios jugadores poderosos, la intervención de Yuta rompe ese estancamiento y enciende el conflicto.

Esto implica que el episodio 12 cambiará la perspectiva que veníamos siguiendo—con Itadori y Fushiguro—para centrarnos casi por completo en Yuta y su batalla contra múltiples adversarios, con un despliegue de técnicas, invocaciones y coreografías de combate pensadas para aprovechar el metraje adicional del capítulo.

Cabe resaltar que no se trata del final del arco en su conjunto, sino del cierre de la primera parte de la temporada 3, por lo que la historia continuará después de una pausa con “The Culling Game Part 2” más adelante.

¿POR QUÉ EL EPISODIO “SENDAI COLONY” DE “JUJUTSU KAISEN” DURA 27 MINUTOS?

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que la tercera entrega de “Jujutsu Kaisen” recurre a un formato especial.

Y es que el episodio centrado en Maki Zen’in también gozó de tiempo extendido y fue recibido como uno de los puntos más emocionantes de esta temporada.

En ese sentido, el equipo de MAPPA parece apostar de nuevo por un cierre “de lujo” que haga justicia a la escala de la batalla en la Colonia Sendai.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 12 DE “JUJUTSU KAISEN” - TEMPORADA 3?

Como mencioné previamente, el episodio se lanza el jueves 26 de marzo del 2026 a nivel internacional en Crunchyroll.

Recuerda: la famosa plataforma de streaming cuenta con los derechos de transmisión en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio, la región CIS, India y el Sudeste Asiático.

Horario de estreno por país:

Países Horario Estados Unidos 8:30 a.m. (PT) / 11:30 a.m. (ET) del jueves 26 de marzo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 9:30 a.m. del jueves 26 de marzo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 10:30 a.m. del jueves 26 de marzo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 11:30 a.m. del jueves 26 de marzo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 12:30 p.m. del jueves 26 de marzo España 4:30 p.m. del jueves 26 de marzo

Yuta Okkotsu es uno de los hechiceros de grado especial más poderosos de la franquicia "Jujutsu Kaisen" (Foto: MAPPA)

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