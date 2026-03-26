EL MANGA “CHAINSAW MAN”, ¿REALMENTE TERMINÓ CON SU PARTE 2?

¡Atención, SPOILERS ! Si pensabas que “Chainsaw Man” todavía tenía cuerda para rato, el capítulo 232 llegó para ponernos en alerta. Y es que el cierre de la Parte 2 de la obra dejó a Denji y al resto de personajes en un punto que muchos están leyendo como un “final definitivo”, sobre todo después de cómo se resetea su mundo. No obstante, también abre la puerta a una gran duda para el fandom: ¿de verdad este es el adiós del manga o solo un alto en el camino del autor Tatsuki Fujimoto?

Vale precisar que este capítulo, publicado como “Thank You, Chainsaw Man”, completa un recorrido de más de ocho años de la obra.

Y, a diferencia de lo que ocurrió cuando terminó la Parte 1 en el 2020—momento en el que se anunció de inmediato que habría una segunda parte tras una pausa—, el final del capítulo 232 no incluye ningún “continuará” ni adelanto de futuras sagas, sino un “The End!” rotundo en la última página.

Por supuesto, esto ha llevado a que muchos fans hablen de un manga oficialmente terminado y subrayen que no habrá parte 3, al menos en el horizonte inmediato.

¿CÓMO TERMINÓ LA PARTE 2 DEL MANGA “CHAINSAW MAN”?

Recuerda: ¡ten cuidado con los SPOILERS ! El clímax de la Parte 2 lleva el mundo de “Chainsaw Man” a un escenario casi apocalíptico, donde conceptos como la muerte, la guerra y el hambre han sido puestos en jaque, hasta que Pochita toma una decisión radical.

Lo cierto es que el Diablo Motosierra termina comiéndose su propio corazón, lo que, dentro de las reglas de este universo, implica borrar su propia existencia y rebobinar la línea temporal hasta el momento en que Denji aún le debía dinero a la yakuza.

Sin embargo, esta nueva realidad no copia punto por punto al primer capítulo del manga: resulta que, cuando Denji es traicionado y atacado por el Zombie Devil, ya no lo salva Pochita, sino Power, quien reaparece viva.

Por si fuera poco, el final también recupera a Nayuta (la reencarnación del Demonio de Control) y la coloca en una posición cercana a la que tenía Makima, liderando a Denji y Power como cazadores de demonios y dándole a nuestro protagonista una vida relativamente normal, algo con lo que siempre soñó.

EL MANGA “CHAINSAW MAN”, ¿REALMENTE TERMINÓ CON SU PARTE 2?

A nivel editorial y de comunicaciones oficiales, debemos admitir que la respuesta es sí: “Chainsaw Man” ha terminado con la Parte 2.

Y es que todo parece indicar que el manga ha cerrado su historia con el capítulo 232, dado que no se ha anunciado una Parte 3 ni ningún tipo de continuación inmediata.

Además, la app MANGA Plus de Shueisha se limitó a despedir la serie e invitar a los lectores a esperar el próximo trabajo de Fujimoto, sin promesa concreta de reanudación del relato.

En ese sentido, para tristeza de muchísimos seguidores de la franquicia, nos encontraríamos con el desenlace definitivo de la famosa obra.

¿PODRÍA HABER UNA PARTE 3 DEL MANGA “CHAINSAW MAN”?

Aquí entramos en el terreno de las posibilidades, más que de las certezas: hasta el momento, no hay nada confirmado.

Sin embargo, aunque el final deja en el aire misterios sobre Pochita, el nuevo estado del mundo y el destino de ciertos personajes, la historia ha llegado a un punto donde narrativamente no hay mucho más a dónde ir, pues nos encontramos con Denji y la vida que siempre quiso.

Sea como sea, la decisión final la tiene Tatsuki Fujimoto, quien podría explorar esta nueva realidad en el futuro. Claro... si le apetece volver.

Así se ve Denji en el capítulo 232 del manga "Chainsaw Man" de Tatsuki Fujimoto (Foto: Shueisha / Viz Media)

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